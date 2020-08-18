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Минтруд назвал основную цель использования маткапитала в России

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Больше половины – 61% – жителей России используют материнский капитал для улучшения жилищных условий, в 2020 г. выделенные на ребенка средства с этой целью потратили 339 000 семей, сообщила пресс-служба Минтруда.

«61% семей, решивших распорядиться средствами материнского капитала в этом году, использовали деньги для улучшения жилищных условий (339 000 семей). 28% (155 000) семей оформили ежемесячную выплату на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума», – рассказали в ведомстве.

Еще 11% получателей материнского капитала направили деньги на образование детей. В текущем году так поступили 62 000 семей.

Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. Эта мера поддержки действует в рамках национального проекта «Демография» до конца 2026 г.

С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Для тех граждан, у которых с 1 января этого года появился первый ребенок, размер господдержки составляет 466 617 руб. Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 000 руб.

В целом с начала действия программы сертификат на маткапитал получили более 10 млн семей, уточнили в Минтруде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных