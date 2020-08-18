Минтруд назвал основную цель использования маткапитала в России

С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Для тех граждан, у которых с 1 января этого года появился первый ребенок, размер господдержки составляет 466 617 руб. Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 000 руб.