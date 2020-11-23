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Налоговый кодекс адаптируют к кризису

Значительная часть изменений направлена на поддержку бизнеса в условиях пандемии
Любовь Маврина
Новые поправки облегчат жизнь и налогоплательщикам, и налоговым органам, считают эксперты /Максим Стулов / Ведомости

Президент подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК). Поправки затрагивают обе главы НК и охватывают множество норм – от условий подачи налоговых деклараций до установления места добычи водных биологических ресурсов и обложения налогом дивидендов.

Подготовкой законопроекта занимался налоговый департамент Минфина, о чем уведомил на портале раскрытия нормативно-правовых актов еще в середине марта 2020 г. К июлю проект закона был готов и доступен для экспертной оценки. Отдельные его инициативы подверглись критике («Ведомости» писали об этом в июле). «Некоторые положения проекта были существенно доработаны правительством после того, как были получены критические замечания от бизнеса на стадии обсуждения законопроекта, – рассказал партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. – Например, исчезли положения, предполагающие, что обнаружение арифметических ошибок в декларации приводит к тому, что декларация считается неподанной. Исключена также норма, что представительство организаций в налоговых органах должно быть оформлено нотариальной доверенностью (это требование осталось только для физических лиц)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных