Налоговый кодекс адаптируют к кризису

Подготовкой законопроекта занимался налоговый департамент Минфина, о чем уведомил на портале раскрытия нормативно-правовых актов еще в середине марта 2020 г. К июлю проект закона был готов и доступен для экспертной оценки. Отдельные его инициативы подверглись критике («Ведомости» писали об этом в июле). «Некоторые положения проекта были существенно доработаны правительством после того, как были получены критические замечания от бизнеса на стадии обсуждения законопроекта, – рассказал партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. – Например, исчезли положения, предполагающие, что обнаружение арифметических ошибок в декларации приводит к тому, что декларация считается неподанной. Исключена также норма, что представительство организаций в налоговых органах должно быть оформлено нотариальной доверенностью (это требование осталось только для физических лиц)».