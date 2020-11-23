Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых до 15%
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 января 2021 г.
Предполагается, что таким образом бюджет получит дополнительные 60 млрд руб. в следующем году, 64 млрд руб. в 2022 г. и 68,5 млрд руб. в 2023 г. Вырученные средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Новая норма не будет затрагивать единовременные доходы, например, выплаты по страховке или средства, полученные от продажи имущества. Даже если вырученная в этом случае сумма будет превышать установленный порог, она все равно будет облагаться стандартным налогом в 13%.
С предложением повысить налог для «богатых» до 15% выступил в июне этого года Путин. Позже, в сентябре, законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. 11 ноября его приняли в третьем чтении. 18 ноября его одобрил Совет Федерации.