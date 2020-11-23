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Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых до 15%

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 января 2021 г.

Предполагается, что таким образом бюджет получит дополнительные 60 млрд руб. в следующем году, 64 млрд руб. в 2022 г. и 68,5 млрд руб. в 2023 г. Вырученные средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Новая норма не будет затрагивать единовременные доходы, например, выплаты по страховке или средства, полученные от продажи имущества. Даже если вырученная в этом случае сумма будет превышать установленный порог, она все равно будет облагаться стандартным налогом в 13%.

С предложением повысить налог для «богатых» до 15% выступил в июне этого года Путин. Позже, в сентябре, законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. 11 ноября его приняли в третьем чтении. 18 ноября его одобрил Совет Федерации.

Ранее по теме: Госдума поддержала повышение налогов на доходы свыше 5 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных