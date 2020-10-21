Госдума поддержала повышение налогов на доходы свыше 5 млн рублей

Госдума поддержала повышение налогов на доходы свыше 5 млн рублейПо ставке 15% будут облагаться только регулярные доходы, обещает Минфин
Госдума одобрила два, пожалуй, самых нашумевших налоговых законопроекта этого года. В первом чтении принят законопроект о применении повышенной ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом Минфин уточнил, что ставка 15% должна применяться только в отношении регулярных доходов. «Основной принцип законопроекта – применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн руб., связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов, – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты». Фактически это означает, что для граждан с высокими трудовыми доходами будет действовать комбинированная ставка налога: 15% для доходов, которые будут перечислены в итоговом тексте законопроекта, и 13% в отношении остальных доходов.
«По повышенной комбинированной ставке НДФЛ будут облагаться практически все доходы налогоплательщиков-резидентов, в случае если такие доходы будут не менее 5 млн руб. за календарный год, – поясняет заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Антон Тарунтаев. – Комбинированная ставка не будет применяться только в редких случаях, например когда физическое лицо получает дивиденды от публичной международной холдинговой компании (в таком случае при соблюдении определенных условий применяется ставка НДФЛ в размере 5%). Также комбинированная ставка не будет применяться к доходам физических лиц – нерезидентов РФ».
По мнению Минфина, такой подход позволит не повышать налог для тех граждан, которые получили 5 млн разово, например от продажи недвижимости. «Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат, – поясняют в ведомстве. – В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости. Например, пришлось бы применять ставку НДФЛ 15% даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 млн, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил».
В ведомстве также обращают внимание, что по ставке 15% будет облагаться только доход свыше 5 млн руб. «Расчетным путем можно прийти к выводу, что комбинированная ставка НДФЛ будет находиться в диапазоне от 13 до 15%, причем, чем ближе сумма полученного за год дохода к значению 5 млн руб., тем ближе эффективная ставка налогообложения будет к минимальной границе интервала ставки (13%)», – поясняет Тарунтаев. Налоговая служба самостоятельно рассчитает сумму, которая подлежит к уплате за налоговый период, подавать декларацию не потребуется. Повышенную налоговую ставку начнут применять в отношении доходов, полученных в 2021 г. За три года с 2021 по 2023 г. Минфин рассчитывает собрать около 190 млрд руб.
Второй законопроект по налогообложению состоятельных граждан, который сегодня Госдума приняла во втором чтении, на первый взгляд кажется поблажкой. По нему с 2021 г. у россиян появится право заплатить фиксированный платеж в 5 млн руб. за доходы от контролируемых иностранных компаний (КИК). «Это выгодно тем, у кого ежегодные налоги по КИК превышают 5 млн руб. в год (т. е. если прибыль от КИК превышает 38,4 млн руб. в год), – поясняет управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. – То есть прежде всего это подарок для крупного российского бизнеса. А также для тех, у кого налоги сопоставимы или даже немного меньше этой суммы, но кто хочет сэкономить на транзакционных издержках (тратах на бухгалтерию, юристов, т. е. на тех, кто помогает рассчитывать, исчислять и уплачивать налог, оформлять документы)».
Само по себе введение паушального налога на КИК было бы невыгодным для доходов менее 34 млн руб. В этом году, например, НДФЛ (ставка 13%) по ним составил бы 4,42 млн руб., а вот по итогам 2020 г. отказ от фиксированной ставки при одинаковом уровне дохода по КИК обойдется дороже на 769 000 руб., обращает внимание Тарунтаев. «Но есть нюанс, который необходимо учесть: ежегодный платеж в 5 млн руб. вводится сразу минимум на трехлетний период вне зависимости от того, будет ли в эти будущие годы доход или прибыль от КИК», – замечает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр Овеснов.
Бюджет вряд ли получит много от введения фиксированного платежа, поскольку физических лиц с доходами от КИК свыше 34 млн руб. очень мало. «В 2019 г. в налоговую поступила отчетность всего по 7000 КИК – это значительно меньше числа КИК, которыми россияне владеют, – обращает внимание Денисов. – Фиксированный платеж может привлечь тех налогоплательщиков, кто вовсе не раскрывал свое владение КИК. Они учтут размеры штрафов и риски и могут сделать выбор в пользу уплаты налога на КИК в фиксированном размере».