Госдума поддержала повышение налогов на доходы свыше 5 млн рублей

Второй законопроект по налогообложению состоятельных граждан, который сегодня Госдума приняла во втором чтении, на первый взгляд кажется поблажкой. По нему с 2021 г. у россиян появится право заплатить фиксированный платеж в 5 млн руб. за доходы от контролируемых иностранных компаний (КИК). «Это выгодно тем, у кого ежегодные налоги по КИК превышают 5 млн руб. в год (т. е. если прибыль от КИК превышает 38,4 млн руб. в год), – поясняет управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. – То есть прежде всего это подарок для крупного российского бизнеса. А также для тех, у кого налоги сопоставимы или даже немного меньше этой суммы, но кто хочет сэкономить на транзакционных издержках (тратах на бухгалтерию, юристов, т. е. на тех, кто помогает рассчитывать, исчислять и уплачивать налог, оформлять ­документы)».