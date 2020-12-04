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К механизму защиты капиталовложений подключат жилье и склады

Новые поправки в закон о защите капиталовложений существенно расширят возможности для инвесторов
Александра Кошкина
На крупные проекты по строительству жилья тоже можно будет заключать СЗПК /Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития (МЭР) подготовило пакеты поправок в закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и Налоговый кодекс, которые расширяют для российских компаний возможности заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Поправки, как подчеркивают в МЭР, разработаны с учетом поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также замечаний инвесторов, которые столкнулись с проблемами, пытаясь заключить первые СЗПК.

«В предлагаемой редакции изменений устраняется целый ряд недостатков, на которые обращали внимание эксперты после принятия закона в апреле этого года, в том числе увеличиваются сроки реализации проектов, снижаются пороги– пока, правда, для отдельных сфер применения», – отмечает управляющий партнер АБ «Качкин и партнеры», руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП Денис Качкин.

Одно из важнейших изменений, которое предлагается внести в закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», – в ряде видов деятельности снижаются требования по объему капиталовложений, необходимых для заключения соглашений о защите капиталовложений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных