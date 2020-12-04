К механизму защиты капиталовложений подключат жилье и склады

Минэкономразвития (МЭР) подготовило пакеты поправок в закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и Налоговый кодекс, которые расширяют для российских компаний возможности заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Поправки, как подчеркивают в МЭР, разработаны с учетом поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также замечаний инвесторов, которые столкнулись с проблемами, пытаясь заключить первые СЗПК.