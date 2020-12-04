К механизму защиты капиталовложений подключат жилье и склады

К механизму защиты капиталовложений подключат жилье и складыНовые поправки в закон о защите капиталовложений существенно расширят возможности для инвесторов
Минэкономразвития (МЭР) подготовило пакеты поправок в закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и Налоговый кодекс, которые расширяют для российских компаний возможности заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Поправки, как подчеркивают в МЭР, разработаны с учетом поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также замечаний инвесторов, которые столкнулись с проблемами, пытаясь заключить первые СЗПК.
«В предлагаемой редакции изменений устраняется целый ряд недостатков, на которые обращали внимание эксперты после принятия закона в апреле этого года, в том числе увеличиваются сроки реализации проектов, снижаются пороги– пока, правда, для отдельных сфер применения», – отмечает управляющий партнер АБ «Качкин и партнеры», руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП Денис Качкин.
Одно из важнейших изменений, которое предлагается внести в закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», – в ряде видов деятельности снижаются требования по объему капиталовложений, необходимых для заключения соглашений о защите капиталовложений.