Компании согласились на защиту и поощрение своих капиталовложений

МЭР принял 15 первых заявок на соглашениz о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Общий объем инвестиций – 850 млрд руб., сообщил первый замминистра Андрей Иванов на заседании рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов. «По 15 проектам, которые у нас находятся в стадии подписания, будет создано 40 000 рабочих мест, – уточнил первый вице-премьер Андрей Белоусов. – Вместе с семьями это 120 000 человек. Фактически речь идет о создании целого города, дифференцированного по всей территории страны по разным отраслям».