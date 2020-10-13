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Компании согласились на защиту и поощрение своих капиталовложений

15 первых СЗПК предполагают создание 40 000 рабочих мест
Александра Кошкина
За этими цифрами стоит большое количество реальных человеческих судеб, человеческих жизней, которые будут обеспечены работой.
Андрей Белоусов первый вице-премьер правительства РФ

МЭР принял 15 первых заявок на соглашениz о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Общий объем инвестиций – 850 млрд руб., сообщил первый замминистра Андрей Иванов на заседании рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов. «По 15 проектам, которые у нас находятся в стадии подписания, будет создано 40 000 рабочих мест, – уточнил первый вице-премьер Андрей Белоусов. – Вместе с семьями это 120 000 человек. Фактически речь идет о создании целого города, дифференцированного по всей территории страны по разным отраслям».

Первые проекты затрагивают самые разные сферы экономики: общественный транспорт, машиностроение, АПК, добычу полезных ископаемых, химическое производство и др. В числе компаний, с которыми будут заключены СЗПК, – ЕСН, Wildberries, «Трансмашхолдинг», «Новотранс», «Мираторг», «Акрон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных