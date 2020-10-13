Компании согласились на защиту и поощрение своих капиталовложений

Компании согласились на защиту и поощрение своих капиталовложений15 первых СЗПК предполагают создание 40 000 рабочих мест
За этими цифрами стоит большое количество реальных человеческих судеб, человеческих жизней, которые будут обеспечены работой.
МЭР принял 15 первых заявок на соглашениz о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Общий объем инвестиций – 850 млрд руб., сообщил первый замминистра Андрей Иванов на заседании рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов. «По 15 проектам, которые у нас находятся в стадии подписания, будет создано 40 000 рабочих мест, – уточнил первый вице-премьер Андрей Белоусов. – Вместе с семьями это 120 000 человек. Фактически речь идет о создании целого города, дифференцированного по всей территории страны по разным отраслям».
Первые проекты затрагивают самые разные сферы экономики: общественный транспорт, машиностроение, АПК, добычу полезных ископаемых, химическое производство и др. В числе компаний, с которыми будут заключены СЗПК, – ЕСН, Wildberries, «Трансмашхолдинг», «Новотранс», «Мираторг», «Акрон».