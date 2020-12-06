Проценты падают, кредиты не растут

Обычно зависимость между кредитной активностью и уровнем ставок в экономике отрицательная: с ростом ставок кредитная активность снижается и наоборот. Однако в последние четыре года в России проценты по кредитам падали, а объем выданных кредитов не рос. «С середины 2015 г. по 2019 г. кредитный цикл переживал период сжатия: объем ссуд оставался практически неизменным (сначала падал, затем в 2019 г. немного вырос: номинальные объемы кредитной активности на четыре года стабилизировались на уровне 52–58 трлн руб.) на фоне снижающихся процентных ставок (средневзвешенная ставка по банковским кредитам юрлицам на срок до одного года снизилась с 20% в апреле 2015 г. до 8% в декабре 2019 г.», – сообщил Табах «Ведомостям».