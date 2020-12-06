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Проценты падают, кредиты не растут

Банки теряют интерес к кредитованию реального сектора из-за слишком жесткого регулирования
Екатерина Шохина
После окончания антикризисных госпрограмм многие предприятия останутся без кредитов /Андрей Гордеев / Ведомости

Снижение процентных ставок по кредитам не привело к существенному росту кредитования реального сектора. Такой вывод сделал управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию АО «Эксперт РА» Антон Табах, проанализировав динамику процентных ставок и банковских кредитов нефинансовому сектору с 2005 г.

Обычно зависимость между кредитной активностью и уровнем ставок в экономике отрицательная: с ростом ставок кредитная активность снижается и наоборот. Однако в последние четыре года в России проценты по кредитам падали, а объем выданных кредитов не рос. «С середины 2015 г. по 2019 г. кредитный цикл переживал период сжатия: объем ссуд оставался практически неизменным (сначала падал, затем в 2019 г. немного вырос: номинальные объемы кредитной активности на четыре года стабилизировались на уровне 52–58 трлн руб.) на фоне снижающихся процентных ставок (средневзвешенная ставка по банковским кредитам юрлицам на срок до одного года снизилась с 20% в апреле 2015 г. до 8% в декабре 2019 г.», – сообщил Табах «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных