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Бесплатные кредиты закончились

Погасить долг по антикризисным кредитам с нулевой ставкой смогли далеко не все
Елена Ведерина
Некоторые предприниматели считают, что без других мер поддержки кредиты под 0% вряд ли помогли бы им удержаться на плаву /Евгений Разумный / Ведомости

Антикризисная программа по выдаче бизнесу беспроцентных кредитов для выплаты зарплат («ФОТ 0») позволила в условиях пандемии поддержать 1,2 млн рабочих мест, подсчитало Минэкономразвития. В рамках программы «ФОТ 0» в стране было заключено 39 000 кредитных соглашений на сумму около 102 млрд руб.

«ФОТ 0» стартовала 30 марта, последним днем подачи заявлений на получение кредита было 1 октября. Участниками программы стали 50 российских банков. Кредиты обеспечиваются поручительством ВЭБа (до 75%). Срок кредита – до 12 месяцев, и в первые полгода действия программы он действительно беспроцентный – для тех, кто полностью погасит долг до 30 ноября. Более того, в этот период даже не нужно было вносить взносы, закрывающие тело кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных