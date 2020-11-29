Бесплатные кредиты закончились

Бесплатные кредиты закончилисьПогасить долг по антикризисным кредитам с нулевой ставкой смогли далеко не все
Антикризисная программа по выдаче бизнесу беспроцентных кредитов для выплаты зарплат («ФОТ 0») позволила в условиях пандемии поддержать 1,2 млн рабочих мест, подсчитало Минэкономразвития. В рамках программы «ФОТ 0» в стране было заключено 39 000 кредитных соглашений на сумму около 102 млрд руб.
«ФОТ 0» стартовала 30 марта, последним днем подачи заявлений на получение кредита было 1 октября. Участниками программы стали 50 российских банков. Кредиты обеспечиваются поручительством ВЭБа (до 75%). Срок кредита – до 12 месяцев, и в первые полгода действия программы он действительно беспроцентный – для тех, кто полностью погасит долг до 30 ноября. Более того, в этот период даже не нужно было вносить взносы, закрывающие тело кредита.
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