Бесплатные кредиты закончились

«ФОТ 0» стартовала 30 марта, последним днем подачи заявлений на получение кредита было 1 октября. Участниками программы стали 50 российских банков. Кредиты обеспечиваются поручительством ВЭБа (до 75%). Срок кредита – до 12 месяцев, и в первые полгода действия программы он действительно беспроцентный – для тех, кто полностью погасит долг до 30 ноября. Более того, в этот период даже не нужно было вносить взносы, закрывающие тело кредита.