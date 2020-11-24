Россияне берут меньше кредитов

По данным «Эксперт РА», во II квартале 2020 г. банки одобряли лишь чуть более трети кредитных заявок. В то же время, как отмечает Караваева, смягчение требований к ПДН, вступившее в действие с сентября, коснулось только заемщиков со средней и низкой долговой нагрузкой. Это обстоятельство в совокупности с низкой динамикой роста зарплат не позволит значительно повысить уровень одобрений кредитов банками и нарастить портфели без ущерба их качеству. «Значительные послабления на фоне ухудшающегося качества розничного портфеля из-за сегмента потребкредитов приведут к росту расходов банков на резервы на горизонте ближайших шести месяцев и к вероятным банкротствам должников-физлиц, – считает Караваева. – Одним из сценариев развития в этом сегменте является установление новых неценовых условий по кредиту. Например, включение страховки банков от потери дохода заемщика. Это, с одной стороны, снижает конечную стоимость для потребителя, с другой – перекладывает часть стоимости риска на страховые компании, а также обеспечивает банку получение комиссионного дохода».