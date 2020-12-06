Нидерланды отказались последовать примеру Кипра

Как отмечает Минфин, существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше: например, для юридических лиц – 15% по дивидендам и 20% по процентам. В результате в 2017 г. в Нидерланды в виде выплат процентов и дивидендов было выведено 457 млрд руб., в 2018 – более 412 млрд руб., а в 2019-м – более 339 млрд руб.