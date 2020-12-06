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Нидерланды отказались последовать примеру Кипра

Россия денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами
Любовь Маврина
Амстердам не пошел навстречу Москве в вопросах налогообложения /Анна Ратафьева / Ведомости

Министерство финансов объявило о начале разработки федерального законопроекта для денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. «Минфин России провел несколько раундов переговоров с минфином Королевства Нидерландов по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, – говорится в сообщении российского министерства. – Минфин предложил нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом».

Как отмечает Минфин, существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше: например, для юридических лиц – 15% по дивидендам и 20% по процентам. В результате в 2017 г. в Нидерланды в виде выплат процентов и дивидендов было выведено 457 млрд руб., в 2018 – более 412 млрд руб., а в 2019-м – более 339 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных