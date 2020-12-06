Нидерланды отказались последовать примеру Кипра

Нидерланды отказались последовать примеру КипраРоссия денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами
Министерство финансов объявило о начале разработки федерального законопроекта для денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. «Минфин России провел несколько раундов переговоров с минфином Королевства Нидерландов по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, – говорится в сообщении российского министерства. – Минфин предложил нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом».
Как отмечает Минфин, существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше: например, для юридических лиц – 15% по дивидендам и 20% по процентам. В результате в 2017 г. в Нидерланды в виде выплат процентов и дивидендов было выведено 457 млрд руб., в 2018 – более 412 млрд руб., а в 2019-м – более 339 млрд руб.