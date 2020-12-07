Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество

Правительство планирует вернуть налог на движимое имуществоЕго отмена принесла больше вреда, чем пользы, соглашаются эксперты
Правительство планирует восстановить налог на движимое имущество, который был отменен с 1 января 2019 г. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Лавров на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями. Он напомнил, что задача проработать вопрос отказа от льготы содержится в одобренных правительством основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021–2023 гг.
Эксперты называют возрождение налога на движимое имущество вполне оправданным: ожидаемого эффекта в виде обновления основных фондов компаний достичь за эти два года так и не удалось. Зато региональные бюджеты из-за этого налогового послабления потеряли ощутимую долю доходов. «Получился такой своеобразный дуэт негативных факторов – выпадение доходов и недостижимость цели льготирования, поскольку ввиду сложной экономической ситуации в стране предприятия воздерживаются от вложения свободных средств в технику без крайней необходимости», – поясняет председатель центра правовой защиты «Дело жизни» Иван Соловьев.