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Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество

Его отмена принесла больше вреда, чем пользы, соглашаются эксперты
Александра Кошкина
Отмена налога на движимое имущество привела к постоянным спорам бизнеса и налоговиков /АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

Правительство планирует восстановить налог на движимое имущество, который был отменен с 1 января 2019 г. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Лавров на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями. Он напомнил, что задача проработать вопрос отказа от льготы содержится в одобренных правительством основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021–2023 гг.

Эксперты называют возрождение налога на движимое имущество вполне оправданным: ожидаемого эффекта в виде обновления основных фондов компаний достичь за эти два года так и не удалось. Зато региональные бюджеты из-за этого налогового послабления потеряли ощутимую долю доходов. «Получился такой своеобразный дуэт негативных факторов – выпадение доходов и недостижимость цели льготирования, поскольку ввиду сложной экономической ситуации в стране предприятия воздерживаются от вложения свободных средств в технику без крайней необходимости», – поясняет председатель центра правовой защиты «Дело жизни» Иван Соловьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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