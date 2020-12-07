Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество

Эксперты называют возрождение налога на движимое имущество вполне оправданным: ожидаемого эффекта в виде обновления основных фондов компаний достичь за эти два года так и не удалось. Зато региональные бюджеты из-за этого налогового послабления потеряли ощутимую долю доходов. «Получился такой своеобразный дуэт негативных факторов – выпадение доходов и недостижимость цели льготирования, поскольку ввиду сложной экономической ситуации в стране предприятия воздерживаются от вложения свободных средств в технику без крайней необходимости», – поясняет председатель центра правовой защиты «Дело жизни» Иван Соловьев.