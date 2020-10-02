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Налоговые поступления увеличат без потрясений

Минфин рассказал, как будет меняться налоговая политика в ближайшие три года
Любовь Маврина
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство представило Госдуме «Основные направления налоговой, бюджетной и таможенной политики на 2021–2023 гг.» (ОННП). В документ вошли почти все фискальные инициативы правительства и Минфина, озвученные с начала коронавирусного кризиса, включая снижение ставки страховых вносов для субъектов МСП, повышение эффективности льгот при добыче нефти, повышение «справедливости распределения природной ренты», умеренное повышение налогов на высокие доходы.

«Как и ожидалось, многие инициативы правительства по совершенствованию системы налогообложения направлены на увеличение доходной части бюджетной системы, – проанализировал документ для «Ведомостей» партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. – Это касается корректировки НДПИ, повышения ставок акцизов, повышения налогообложения выплат за рубеж. Все это приведет к существенному росту доходов бюджетной системы».

Главная положительная новость – введение новых налогов ОННП не предусматривается. «Однако заявлено достаточно много инициатив, которые могут изменить сложившиеся практики и существовавшие долгое время подходы, – отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова. – Например, в отношении НДС предлагается провести работу по подготовке изменений порядка определения места реализации работ/услуг и установления во всех случаях места реализации по стране нахождения покупателя».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных