Налоговые поступления увеличат без потрясений

Налоговые поступления увеличат без потрясенийМинфин рассказал, как будет меняться налоговая политика в ближайшие три года
Правительство представило Госдуме «Основные направления налоговой, бюджетной и таможенной политики на 2021–2023 гг.» (ОННП). В документ вошли почти все фискальные инициативы правительства и Минфина, озвученные с начала коронавирусного кризиса, включая снижение ставки страховых вносов для субъектов МСП, повышение эффективности льгот при добыче нефти, повышение «справедливости распределения природной ренты», умеренное повышение налогов на высокие доходы.
«Как и ожидалось, многие инициативы правительства по совершенствованию системы налогообложения направлены на увеличение доходной части бюджетной системы, – проанализировал документ для «Ведомостей» партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. – Это касается корректировки НДПИ, повышения ставок акцизов, повышения налогообложения выплат за рубеж. Все это приведет к существенному росту доходов бюджетной системы».
Главная положительная новость – введение новых налогов ОННП не предусматривается. «Однако заявлено достаточно много инициатив, которые могут изменить сложившиеся практики и существовавшие долгое время подходы, – отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова. – Например, в отношении НДС предлагается провести работу по подготовке изменений порядка определения места реализации работ/услуг и установления во всех случаях места реализации по стране нахождения покупателя».