Налоговые поступления увеличат без потрясений

Главная положительная новость – введение новых налогов ОННП не предусматривается. «Однако заявлено достаточно много инициатив, которые могут изменить сложившиеся практики и существовавшие долгое время подходы, – отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова. – Например, в отношении НДС предлагается провести работу по подготовке изменений порядка определения места реализации работ/услуг и установления во всех случаях места реализации по стране нахождения покупателя».