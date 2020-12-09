Мораторий на банкротство помогает мошенникам

Мораторий на банкротство помогает мошенникамЕго используют в основном для неисполнения обязательств, считают эксперты
Каждое четвертое предприятие в России подвержено риску банкротства, при этом в тяжелой промышленности доля потенциальных банкротов составляет 27%, в сфере услуг – 28%, а в легкой промышленности – почти каждое третье предприятие (29%). Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР). Практически все они держатся на плаву только благодаря мораторию на банкротства, объявленному правительством в апреле и позже продленному до февраля 2021 г.
«Неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне в апреле могли сподвигнуть бизнес подавать больше заявлений на банкротство. Это могла быть неуправляемая волна, способная привести к валу банкротств компаний, – заявил «Ведомостям» замминистра экономического развития Илья Торосов. – В этот момент мораторий, на наш взгляд, был необходим. Он помог успокоить происходящее в момент «классического шторма» и дал возможность бизнесу адаптироваться к ситуации неопределенности, позволил снять лишнее напряжение и взвешенно подойти к оценке своих возможностей и возможностей партнеров».