Мораторий на банкротство помогает мошенникам

Каждое четвертое предприятие в России подвержено риску банкротства, при этом в тяжелой промышленности доля потенциальных банкротов составляет 27%, в сфере услуг – 28%, а в легкой промышленности – почти каждое третье предприятие (29%). Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР). Практически все они держатся на плаву только благодаря мораторию на банкротства, объявленному правительством в апреле и позже продленному до февраля 2021 г.