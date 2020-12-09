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Мораторий на банкротство помогает мошенникам

Его используют в основном для неисполнения обязательств, считают эксперты
Любовь Маврина
Запрет на банкротство уже приносит больше вреда, чем пользы  /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Каждое четвертое предприятие в России подвержено риску банкротства, при этом в тяжелой промышленности доля потенциальных банкротов составляет 27%, в сфере услуг – 28%, а в легкой промышленности – почти каждое третье предприятие (29%). Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР). Практически все они держатся на плаву только благодаря мораторию на банкротства, объявленному правительством в апреле и позже продленному до февраля 2021 г.

«Неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне в апреле могли сподвигнуть бизнес подавать больше заявлений на банкротство. Это могла быть неуправляемая волна, способная привести к валу банкротств компаний, – заявил «Ведомостям» замминистра экономического развития Илья Торосов. – В этот момент мораторий, на наш взгляд, был необходим. Он помог успокоить происходящее в момент «классического шторма» и дал возможность бизнесу адаптироваться к ситуации неопределенности, позволил снять лишнее напряжение и взвешенно подойти к оценке своих возможностей и возможностей партнеров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных