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Чем опасен мораторий на банкротство

Какие угрозы он создает для компаний, их руководителей и бенефициаров
Мария Михайлова , директор практики по разрешению споров и банкротств PwC Legal

Правительство России постановлением от 1 октября 2020 г. продлило действие моратория на банкротство для предприятий из пострадавших от пандемии отраслей до 7 января 2021 г. Этот мораторий был введен в апреле 2020 г. Но действительно ли он является благом? Что бизнесу делать сейчас и чего ожидать после окончания моратория?

1. Действия компании, которая оказалась на грани банкротства. Если банкротство компании возникло до моратория и не было напрямую вызвано пандемией, пользоваться выгодами моратория весьма рискованно. Имеет смысл самостоятельно подать заявление на банкротство, не дожидаясь окончания моратория.

И независимо от того, когда возникли признаки банкротства (до моратория, в течение моратория или после его окончания), нужен план выхода из кризисной ситуации.

Поэтому мы рекомендуем руководителям и собственникам:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных