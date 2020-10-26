Чем опасен мораторий на банкротствоКакие угрозы он создает для компаний, их руководителей и бенефициаров
Правительство России постановлением от 1 октября 2020 г. продлило действие моратория на банкротство для предприятий из пострадавших от пандемии отраслей до 7 января 2021 г. Этот мораторий был введен в апреле 2020 г. Но действительно ли он является благом? Что бизнесу делать сейчас и чего ожидать после окончания моратория?
1. Действия компании, которая оказалась на грани банкротства. Если банкротство компании возникло до моратория и не было напрямую вызвано пандемией, пользоваться выгодами моратория весьма рискованно. Имеет смысл самостоятельно подать заявление на банкротство, не дожидаясь окончания моратория.
И независимо от того, когда возникли признаки банкротства (до моратория, в течение моратория или после его окончания), нужен план выхода из кризисной ситуации.
Поэтому мы рекомендуем руководителям и собственникам: