Правительство России постановлением от 1 октября 2020 г. продлило действие моратория на банкротство для предприятий из пострадавших от пандемии отраслей до 7 января 2021 г. Этот мораторий был введен в апреле 2020 г. Но действительно ли он является благом? Что бизнесу делать сейчас и чего ожидать после окончания моратория?