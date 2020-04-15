Что делать с компанией – бросать или банкротитьЕсли она близка к разорению из-за эпидемии
С начала выявления первых заболевших в России и до принятия жестких ограничительных мер прошло чуть больше двух месяцев. Уже стало ясно, что подавляющее большинство предпринимателей – от микропредприятий до крупнейших компаний – несут огромные потери. Многие сейчас думают о закрытии бизнеса. Сделать это можно по-разному: просто бросить компанию или обанкротить ее.
Бросая компанию, ее владелец прекращает осуществлять какие-либо действия от юридического лица: не использует расчетный счет, не сдает отчетность, закрывает офис и увольняет сотрудников. Компания остается существовать лишь на бумаге, формально. Только за март 2020 г. налоговыми органами была прекращена деятельность 38 401 компании путем исключения из ЕГРЮЛ. Данный способ обычно используется небольшими компаниями, не владеющими зданиями, станками, машинами и прочими активами.