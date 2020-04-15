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Что делать с компанией – бросать или банкротить

Если она близка к разорению из-за эпидемии
Вячеслав Косаков , управляющий партнер юридической группы Novator

С начала выявления первых заболевших в России и до принятия жестких ограничительных мер прошло чуть больше двух месяцев. Уже стало ясно, что подавляющее большинство предпринимателей – от микропредприятий до крупнейших компаний – несут огромные потери. Многие сейчас думают о закрытии бизнеса. Сделать это можно по-разному: просто бросить компанию или обанкротить ее.

Бросая компанию, ее владелец прекращает осуществлять какие-либо действия от юридического лица: не использует расчетный счет, не сдает отчетность, закрывает офис и увольняет сотрудников. Компания остается существовать лишь на бумаге, формально. Только за март 2020 г. налоговыми органами была прекращена деятельность 38 401 компании путем исключения из ЕГРЮЛ. Данный способ обычно используется небольшими компаниями, не владеющими зданиями, станками, машинами и прочими активами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных