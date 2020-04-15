С начала выявления первых заболевших в России и до принятия жестких ограничительных мер прошло чуть больше двух месяцев. Уже стало ясно, что подавляющее большинство предпринимателей – от микропредприятий до крупнейших компаний – несут огромные потери. Многие сейчас думают о закрытии бизнеса. Сделать это можно по-разному: просто бросить компанию или обанкротить ее.