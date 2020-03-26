Как бизнесу расторгать договоры, ставшие разорительными

Резкое падение спроса ставит перед владельцами компаний сложные вопросы: является ли текущая ситуация форс-мажорной, что делать с действующими договорами аренды, поставок, услуг, как быть с контрагентами, сотрудниками и т. д. Является ли коронавирус форс-мажором, освобождающим по закону от исполнения обязательств, зависит от позиции региональных властей. Если они официально признают пандемию форс-мажором, тогда это будет общеизвестным фактом, который не нужно доказывать. В противном случае это устанавливает суд в конкретном споре. Хотя свежей судебной практики по форс-мажору пока практически нет. На данный момент пандемия официально признана форс-мажором лишь в Москве и Московской области.