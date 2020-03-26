Как бизнесу расторгать договоры, ставшие разорительными
Признание коронавируса форс-мажором автоматически не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств
Резкое падение спроса ставит перед владельцами компаний сложные вопросы: является ли текущая ситуация форс-мажорной, что делать с действующими договорами аренды, поставок, услуг, как быть с контрагентами, сотрудниками и т. д. Является ли коронавирус форс-мажором, освобождающим по закону от исполнения обязательств, зависит от позиции региональных властей. Если они официально признают пандемию форс-мажором, тогда это будет общеизвестным фактом, который не нужно доказывать. В противном случае это устанавливает суд в конкретном споре. Хотя свежей судебной практики по форс-мажору пока практически нет. На данный момент пандемия официально признана форс-мажором лишь в Москве и Московской области.
Форс-мажор или нет
Официально в законе форс-мажор называется «обстоятельствами непреодолимой силы» (ст. 401 ГК) и является основанием для освобождения от обязательств, которые невозможно исполнить из-за чрезвычайных и непредотвратимых событий. При этом оба условия (чрезвычайность и непредотвратимость) обязательно должны присутствовать.
Пандемия отвечает названым критериям, поэтому, скорее всего, будет рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы.
Признание коронавируса форс-мажором автоматически не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств. Должна быть причинно-следственная связь между ограничениями, которые введены для борьбы с пандемией, и невозможностью исполнения обязательств. Финансовые трудности и отсутствие товаров не являются форс-мажором и не освобождают компанию от исполнения договора.