Как гендиректору избежать суда и тюрьмы

Четыре главных риска для директора – как их минимизировать?

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Наемный директор ежедневно находится между молотом и наковальней: управляет бизнесом, выполняет указания бенефициаров и отвечает за результат, взаимодействует с контрагентами, контролирующими и проверяющими органами. Он подвержен четырем главным рискам.

1. Увольнение. Собственникам не нужно искать основания для увольнения гендиректора. С ним просто прекращают трудовой договор, выплатив компенсацию – не менее трехмесячного заработка.