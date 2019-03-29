Менеджмент / Карьера

Как гендиректору избежать суда и тюрьмы

Четыре главных риска для директора – как их минимизировать?
Роман Щербинин, старший партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры»

Наемный директор ежедневно находится между молотом и наковальней: управляет бизнесом, выполняет указания бенефициаров и отвечает за результат, взаимодействует с контрагентами, контролирующими и проверяющими органами. Он подвержен четырем главным рискам.

1. Увольнение. Собственникам не нужно искать основания для увольнения гендиректора. С ним просто прекращают трудовой договор, выплатив компенсацию – не менее трехмесячного заработка.

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