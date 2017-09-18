Четыре ошибки собственника бизнеса, чреватые тюрьмой

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Правовая неграмотность и неоправданный риск ради значительного дохода – в основном по этим причинам собственники компаний совершают ошибки, из-за которых потом оказываются в тюрьме. Пренебрежение какими правовыми нормами приводит к конфликтам с уголовным законом?

Назначение номинального директора. Многие собственники полагают, что обезопасят себя, если наймут в качестве генерального директора зицпредседателя, т. е. подставного человека из регионов, не имеющего отношения к бизнесу. Но это не только не защищает владельца от неприятностей, но и, напротив, формирует у правоохранителей четкое понимание, что дело нечисто.

Пример: в банке, кредитовавшем компанию по оптовым поставкам одежды в московские мегамоллы, было введено внешнее управление. Правоохранительные органы стали проверять действия прежней администрации банка. Им показались подозрительными названия операционных компаний поставщика одежды – типа ООО «Ромашка». Они заподозрили, что посредством кредитования этих «Ромашек» из банка выводились деньги. Проверка показала, что возглавлял эти фирмы пожилой инвалид из дальнего региона, ничего не знавший об их деятельности. Явившийся для дачи объяснений бухгалтер не смог предъявить штатное расписание ни одной из фирм. Следственный комитет (СК) возбудил дело о неуплате налогов. Собственнику пришлось заплатить крупную налоговую недоимку.

Применение офшорных схем. Для СК, к ведению которого отнесены налоговые преступления, разницы между офшорным налоговым планированием и налоговым мошенничеством почти не существует. Поэтому риск вступить в конфликт с СК очень велик. Полагаю, что мода использовать офшорные компании для экономии на налогах и запутывания проверяющих должна остаться в прошлом.

Основное преимущество офшоров – сохранение анонимности фактических владельцев – уже теряет актуальность, так как собственность, владение которой осуществляется через номинальных директоров в юрисдикциях с англосаксонским правом (так называемая бенефициарная собственность), сейчас признается российскими судами как законная возможность владения активами.

Пример: после проверок компании, инвестирующей в подмосковные земельные участки, СК возбудил уголовное дело по факту уклонения от налогов. Одного из руководителей компании следователи попросили предоставить имевшиеся у него корпоративные документы, устанавливающие бенефициарную связь между этим топ-менеджером и офшорными фирмами, через которые шли сделки купли-продажи земель. Взамен руководителю пообещали оставить его в статусе свидетеля. Итак, время повального использования офшоров прошло – и с этим надо смириться.

Дача взятки. Многие предприниматели полагают, что взятка поможет им разрубить гордиев узел российской бюрократии. Сейчас борьба с коррупцией обрела размах федеральной кампании, приуроченной к выборам, поэтому надежный многолетний партнер-чиновник может оказаться под ударом или подвести под удар.

Пример: региональный бизнесмен занимался скотоводством. Раз в год поголовье должно было оцениваться комиссией из областного правительства во главе с профильным министром. Последний давно знал собственника. Раз в год они встречались для передачи символического подарка, привязанного к выдаче нужных разрешений. Когда пришло время для очередного подарка, бизнесмен вошел в приемную чиновника, там его ждали сотрудники ФСБ. Его поместили в изолятор. Впоследствии он получил условное наказание, хотя все могло закончиться тюремным сроком на 7–8 лет.

Пострадать от обвинений в даче взятки может не только физическое, но и юридическое лицо. Пример: системный интегратор выиграл региональный тендер на установку программного обеспечения в нескольких МФЦ. При приемке работ один из руководителей IT-компании по своей инициативе попытался дать взятку главе комиссии за общее покровительство. Взяткодателя задержали, он был осужден. Прокуратура региона поставила вопрос о привлечении IT-компании к административной ответственности. По закону за взятку компания получает многомиллионный штраф и теряет право участвовать в тендерах, где заказчиком является государство, на значительный срок. Для IT-фирмы это был смертный приговор, так как большая часть заказов поступала от государства.

Неправомерный запрет работникам на доступ к личным вещам. Если владелец незаконно ограничивает доступ сотрудников к личным вещам даже внутри рабочего офиса, то это может привести к проблемам с уголовным законом. В известной компьютерной фирме трудился молодой сотрудник. Проработав пять лет, он получил приглашение на работу от компании-конкурента. Приняв предложение, сотрудник известил об этом собственника фирмы. Владелец немедленно заблокировал работнику вход в офис, где на рабочем месте находился личный ноутбук. Целью было стереть все данные и не допустить утечки информации конкурентам. Сотрудник, проконсультировавшись у адвоката, предложил собственнику вернуть ноутбук в нетронутом виде, а также потребовал доступа к рабочему месту, чтобы забрать личные вещи. На тот случай, если собственник не согласится, сотрудник пригрозил обратиться в правоохранительные органы с заявлением о краже и неправомерном доступе к личной информации, а это могло привести к тюремному сроку на пять лет. Владелец, оценив ситуацию, предпочел не вступать в конфликт с законом. Он вернул ноутбук сотруднику, допустив его на рабочее место в сопровождении службы безопасности. Выводы: нужно уважать права собственности сотрудников, чтобы не оказаться за решеткой.

Автор – управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры»