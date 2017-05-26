Как предпринимателю защититься от провокации взятки

Провокация взятки у предпринимателей – явление в России нередкое. Правоохранители часто незаконными способами пытаются вывести на чистую воду очередную жертву. Под удар может попасть любой бизнесмен.

Суть и масштаб

Явление это настолько распространенное, что существует специальная статья в Уголовном кодексе. Одна из главных причин явления – система, на которой до сих пор основана деятельность правоохранительных органов. Полицейским свыше спускают план по количеству раскрытых преступлений. Если сотрудники его не выполняют, то получают как минимум выговор. Отсюда множество злоупотреблений по всей стране.

В ст. 304 Уголовного кодекса понятие «провокация взятки» определяется как «<...> попытка передачи должностному лицу <...> либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера <...> в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа». Отсюда вытекает перечень того, чем могут провоцировать предпринимателей на дачу взятки. С деньгами и ценными бумагами все понятно. А вот что входит в иное имущество и услуги имущественного характера? Под этим подразумевается практически все, что можно оценить в деньгах: недвижимость, доли в предприятиях, бенефициарные права в офшорных структурах, долговые обязательства, возможность приобрести что-либо по льготной, т. е. ниже рыночной, цене.