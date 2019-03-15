Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Чем грозит незаконное обналичивание денег

К чему ведет незаконное обналичивание денег

И как защититься добропорядочному бизнесу от подобных обвинений
Александр Железников, управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и партнеры»

Многие преступления, будь то уклонение от уплаты налогов или легализация денежных средств, нажитых преступным путем, совершаются, чтобы в конечном итоге получить наличные средства. След бумажных денег не так легко обнаружить, как след банковских переводов (движение безналичных средств можно отследить в системах «Банк-клиент», 1С, в книгах покупок и продаж).

Однако наличными деньгами пользуются и предприниматели, занятые законным бизнесом. Особенно это распространено там, где нанимают низкооплачиваемых полулегальных рабочих, например в строительстве. Для оплаты труда неквалифицированных рабочих компания вынуждена держать в кассе большие суммы наличных средств.

Как работают преступные схемы

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Комментарии
meleshko.konstantin
13:38 17.03.2019
Сильно статья запоздала. То что в ней описывается, уже давно и сильно изменилось. Все уже не так. А вот вывод правильный. Налоги надо платить.А уж если обналичивать, то так, чтобы с налоговой арбитражвыиграть с высокой вероятностью.
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