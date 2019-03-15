Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Чем грозит незаконное обналичивание денег
К чему ведет незаконное обналичивание денег
И как защититься добропорядочному бизнесу от подобных обвинений
Александр Железников, управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и партнеры»
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Многие преступления, будь то уклонение от уплаты налогов или легализация денежных средств, нажитых преступным путем, совершаются, чтобы в конечном итоге получить наличные средства. След бумажных денег не так легко обнаружить, как след банковских переводов (движение безналичных средств можно отследить в системах «Банк-клиент», 1С, в книгах покупок и продаж).
Однако наличными деньгами пользуются и предприниматели, занятые законным бизнесом. Особенно это распространено там, где нанимают низкооплачиваемых полулегальных рабочих, например в строительстве. Для оплаты труда неквалифицированных рабочих компания вынуждена держать в кассе большие суммы наличных средств.
Как работают преступные схемы
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