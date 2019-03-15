К чему ведет незаконное обналичивание денег

Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Чем грозит незаконное обналичивание денег

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Многие преступления, будь то уклонение от уплаты налогов или легализация денежных средств, нажитых преступным путем, совершаются, чтобы в конечном итоге получить наличные средства. След бумажных денег не так легко обнаружить, как след банковских переводов (движение безналичных средств можно отследить в системах «Банк-клиент», 1С, в книгах покупок и продаж).

Однако наличными деньгами пользуются и предприниматели, занятые законным бизнесом. Особенно это распространено там, где нанимают низкооплачиваемых полулегальных рабочих, например в строительстве. Для оплаты труда неквалифицированных рабочих компания вынуждена держать в кассе большие суммы наличных средств.

Как работают преступные схемы