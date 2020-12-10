McKinsey обещает банкам еще год серьезных убытков

Базовый сценарий McKinsey предусматривает, что безвозвратные потери достигнут $3,7 трлн, что эквивалентно выручке глобальной банковской отрасли более чем за полгода. В этом же сценарии рентабельность собственного капитала (ROE) банков продолжит снижаться: с 8,9% в 2019 г. до 4,9% в 2020 г. и до 1,5% в 2021 г. Для возврата к докризисным уровням ROE банкам придется действовать быстро, причем в гораздо более сложной обстановке, чем в минувшее десятилетие. «Из-за экономического кризиса период нулевых процентных ставок растянется, что повлечет за собой снижение чистой процентной маржи. Это заставит традиционных игроков пересмотреть свои бизнес-модели, в основе которых лежит посредничество в управлении рисками. Делать выбор между восстановлением капитала и выплатой дивидендов будет нелегко, а ухудшение рейтингов заемщиков приведет к обесцениванию активов, взвешенных по уровню риска. Это, в свою очередь, усугубит и без того сложное положение», – отмечает партнер McKinsey Мари-Клод Надо.