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McKinsey обещает банкам еще год серьезных убытков

Коронакризис обойдется мировой банковской системе в половину годовой выручки
Елена Ведерина
McKinsey обещает банкам еще год серьезных убытков /Kim Kyung Hoon / REUTERS

С 2020 по 2024 г. совокупная потеря выручки мировой банковской системы может составить от $1,5 трлн до $4,7 трлн, что эквивалентно отраслевой выручке за полгода. Для выхода из кризиса банкам придется серьезно пересмотреть свои бизнес-модели и максимально быстро реагировать на происходящие перемены. Такие прогнозы содержатся в ежегодном отчете McKinsey по международному банковскому рынку (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Базовый сценарий McKinsey предусматривает, что безвозвратные потери достигнут $3,7 трлн, что эквивалентно выручке глобальной банковской отрасли более чем за полгода. В этом же сценарии рентабельность собственного капитала (ROE) банков продолжит снижаться: с 8,9% в 2019 г. до 4,9% в 2020 г. и до 1,5% в 2021 г. Для возврата к докризисным уровням ROE банкам придется действовать быстро, причем в гораздо более сложной обстановке, чем в минувшее десятилетие. «Из-за экономического кризиса период нулевых процентных ставок растянется, что повлечет за собой снижение чистой процентной маржи. Это заставит традиционных игроков пересмотреть свои бизнес-модели, в основе которых лежит посредничество в управлении рисками. Делать выбор между восстановлением капитала и выплатой дивидендов будет нелегко, а ухудшение рейтингов заемщиков приведет к обесцениванию активов, взвешенных по уровню риска. Это, в свою очередь, усугубит и без того сложное положение», – отмечает партнер McKinsey Мари-Клод Надо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных