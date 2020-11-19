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Банки готовятся к снижению прибыли

Маржинальность бизнеса будет снижаться вместе с качеством кредитных портфелей
Елена Ведерина
Банкиры говорят о том, что зарабатывать в условиях низких ставок становится очень трудно /Максим Стулов / Ведомости

Продолжающийся коронакризис, хоть пока и не принес российским банкам существенных потерь, уже в ближайшем времени может привести к снижению маржинальности банковского бизнеса. В предстоящем году банкиры не рассчитывают на прежнюю доходность, особенно в розничном сегменте, а чтобы поддержать приемлемый ее уровень, готовятся бороться буквально за каждого клиента. Таковы главные выводы панельной дискуссии в рамках ежегодной конференции S&P Global Ratings, темой которой стали основные вызовы для российских банков в 2021 г.

Анализируя состояние российской банковской системы, аналитики отметили, что она в целом устойчива в условиях краткосрочного стресса. «Банки начали год с более высоких показателей ликвидностей, чем те, которые они демонстрировали в предыдущие кризисные ситуации 2008 и 2014 гг., – отмечает Сергей Вороненко, директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings. – У банков нет дефицита ликвидности, как это было в 2008 г., и стоимость ресурсов в разы ниже, чем это было в 2014 г. Если не произойдет непредвиденных шоков, то низкие процентные ставки сохранятся как минимум в течение следующего года». Но именно эти факторы в перспективе несут для банков и определенные риски. Вороненко сравнил ситуацию с низкими ставками со «сжимающейся пружиной, которая в какой-то момент может выскочить».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных