Банки готовятся к снижению прибыли

Анализируя состояние российской банковской системы, аналитики отметили, что она в целом устойчива в условиях краткосрочного стресса. «Банки начали год с более высоких показателей ликвидностей, чем те, которые они демонстрировали в предыдущие кризисные ситуации 2008 и 2014 гг., – отмечает Сергей Вороненко, директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings. – У банков нет дефицита ликвидности, как это было в 2008 г., и стоимость ресурсов в разы ниже, чем это было в 2014 г. Если не произойдет непредвиденных шоков, то низкие процентные ставки сохранятся как минимум в течение следующего года». Но именно эти факторы в перспективе несут для банков и определенные риски. Вороненко сравнил ситуацию с низкими ставками со «сжимающейся пружиной, которая в какой-то момент может выскочить».