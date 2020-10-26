Банки заработали на росте доллара 92 млрд рублей

Банки заработали на росте доллара 92 млрд рублейЗа сентябрь прибыль банковского сектора выросла на 20%
В сентябре российские банки увеличили прибыль на 20% по сравнению с августом, заработав за месяц около 200 млрд руб. Правда, почти половину этой прибыли (92 млрд руб.) обеспечила переоценка валютных запасов на фоне ослабления рубля. Такие данные приводит Банк России в аналитическом бюллетене о развитии банковского сектора в сентябре.
По данным ЦБ, с начала года прибыль сектора составила 1132 млрд руб., а доходность на капитал – 14% в годовом выражении. Однако, несмотря на высокую прибыльность сектора в целом, количество прибыльных банков заметно снизилось: положительный финансовый результат в сентябре показали всего 249 банков (66% от общего числа), тогда как в августе их было 268 (71%).
Помимо валютной переоценки эксперты связывают рост прибыли банковского сектора в сентябре с восстановлением кредитной активности после весенней стагнации. «Оживление кредитования произошло преимущественно в сегментах с высоким уровнем маржи, а именно в необеспеченной рознице, автокредитах и кредитовании МСБ, – уточняет Людмила Кожекина, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Необеспеченные потребкредиты заметно поддерживают доходность сектора, поскольку по ним процентные ставки существенно не снижались из-за возросшего кредитного риска».
Еще одна причина роста прибыли банков – регулятивные послабления Банка России, которые позволили в кризисный период поддержать положительный финансовый результат. «Благодаря им банки не доформировывали резервы в том объеме, в котором должны были бы их создавать на фоне ухудшения качества активов, что в существенной мере ограничило рост расходной части в финансовом результате, – объясняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. – Также важным фактором, поддержавшим маржу и финансовый результат банков в кризис, стало снижение до исторических минимумов стоимости пассивов благодаря как смягчению денежно-кредитной политики Банком России, так и притоку дешевой бюджетной ликвидности в банковский сектор». При этом ставки по многим кредитным продуктам снизились незначительно, отмечает эксперт, «так как в кризис население и небольшой бизнес вынуждены кредитоваться на любых условиях, чтобы хоть как-то поддержать уровень жизни и текущую деятельность».
А то, что львиная доля прибыли банков стала результатом валютного скачка, эксперты рассматривают как негативный фактор. «Волатильные источники дохода, такие как валютная переоценка или переоценка ценных бумаг, никак не свидетельствуют об устойчивости финансовой позиции сектора, поскольку такие доходы не являются ни возобновляемыми, ни гарантируемыми. Условно говоря, если в следующем месяце рубль окрепнет, то банки понесут потери от переоценки. Для нас ключевым мерилом способности банков зарабатывать являются возобновляемые доходы, прежде всего процентный и комиссионный доход», – поясняет Ольга Ульянова, старший кредитный эксперт агентства Moody’s.
Ульянова убеждена, что процентный доход сектора немного просядет в 2020 г. (на фоне низких процентных ставок, а также роста доли проблемных, реструктурированных и субсидируемых кредитов), но все же он останется основным и мощным источником прибыльности банков. «Также немного снизится в этом году и комиссионный доход, несмотря на стремление банков нарастить его введением новых платных услуг, – добавляет Ульянова. – Основным фактором снижения станет замедление экономической активности и снижение объемов транзакций в период жестких карантинных мер».
Как считает Кравченко, низкая стоимость пассивов и кредитный бум после снятия жестких ограничительных мер продолжат поддерживать доходы банков до конца года. В то же время постепенная отмена регулятивных послаблений ЦБ и ухудшение качества активов, вероятно, не позволят прибыли сектора заметно превысить результат 2019 г. (1,3 трлн руб.). «Начиная с октября-ноября ожидается активное завершение программ реструктуризаций, в этот период времени возможны изменения прибыльности – особенно тех розничных банков, которые не формировали достаточный объем резервов по клиентам на кредитных каникулах», – напоминает Сергей Капустин, заместитель председателя правления «ОТП банка».
Основной же интригой и 2020 г., и 2021 г. Ульянова считает размер кредитных потерь, понесенных банками. Именно этот фактор в ближайшие год-полтора будет оказывать определяющее влияние на финансовый результат каждого банка в отдельности и банковского сектора в целом. «В отношении данного аспекта отчеты банков по РСБУ совершенно нерепрезентативны, а значит, нерепрезентативны и данные по финальной прибыльности, поскольку российские банки по меньшей мере до середины 2021 г. будут пользоваться послаблениями ЦБ в части формирования резервов на потери по ссудам. Наша оценка, основанная на данных МСФО, такова: в 2020 и 2021 гг. ежегодные отчисления в резервы будут на уровне около 2% от среднего кредитного портфеля сектора, а ежегодная рентабельность активов по сектору не превысит 0,6–0,7%», – прогнозирует эксперт.