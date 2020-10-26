Банки заработали на росте доллара 92 млрд рублей

Основной же интригой и 2020 г., и 2021 г. Ульянова считает размер кредитных потерь, понесенных банками. Именно этот фактор в ближайшие год-полтора будет оказывать определяющее влияние на финансовый результат каждого банка в отдельности и банковского сектора в целом. «В отношении данного аспекта отчеты банков по РСБУ совершенно нерепрезентативны, а значит, нерепрезентативны и данные по финальной прибыльности, поскольку российские банки по меньшей мере до середины 2021 г. будут пользоваться послаблениями ЦБ в части формирования резервов на потери по ссудам. Наша оценка, основанная на данных МСФО, такова: в 2020 и 2021 гг. ежегодные отчисления в резервы будут на уровне около 2% от среднего кредитного портфеля сектора, а ежегодная рентабельность активов по сектору не превысит 0,6–0,7%», – прогнозирует эксперт.