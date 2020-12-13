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Росстат повысил оценку ВВП за III квартал

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Екатерина Шохина
Любимым занятием россиян становится торговля ценными бумагами  /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Росстат повысил индекс ВВП за III квартал на 0,2%: по новой оценке статведомства, падение экономики составило 3,4% вместо 3,6%. «Уточнение индекса физического объема ВВП на 0,2% по сравнению с предварительной оценкой обусловлено актуализацией первичной статистической отчетности предприятий, а также получением от Банка России оценок банковского сектора», – объясняется в сообщении Росстата.

В документе подчеркивается, что распространение коронавирусной инфекции оказало существенное влияние на экономику в III квартале. «С одной стороны, значительно сократилась добавленная стоимость гостиниц и ресторанов (-25,9%), учреждений культуры и спорта (-10,9%), предприятий транспорта (-9,6%), организаций, оказывающих прочие услуги населению (-14,9%). С другой – увеличилась добавленная стоимость за счет роста спроса на услуги информации и связи (+2,3%), учреждений здравоохранения (+0,8%) и банковских услуг в сфере финансов и страхования (+8%)», – отмечают в Росстате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных