Росстат повысил оценку ВВП за III квартал

В документе подчеркивается, что распространение коронавирусной инфекции оказало существенное влияние на экономику в III квартале. «С одной стороны, значительно сократилась добавленная стоимость гостиниц и ресторанов (-25,9%), учреждений культуры и спорта (-10,9%), предприятий транспорта (-9,6%), организаций, оказывающих прочие услуги населению (-14,9%). С другой – увеличилась добавленная стоимость за счет роста спроса на услуги информации и связи (+2,3%), учреждений здравоохранения (+0,8%) и банковских услуг в сфере финансов и страхования (+8%)», – отмечают в Росстате.