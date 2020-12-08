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Правительству предстоит выбирать между дефицитом бюджета и стагнацией

Снижать дефицит и восстанавливать экономический рост одновременно не получится
Екатерина Шохина
По данным МВФ, объем помощи такого рода составил в России 0,1% ВВП  /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Переход к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 г. может привести к затягиванию восстановления национальной экономики с темпами роста ниже тех, которые сегодня прогнозируют экономические власти, предупредили аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Они отмечают, что расходы государства на преодоление пандемии и ее последствий в 2020 г. существенно отставали от ведущих стран мира, а планы на 2021–2023 гг. также не предполагают масштабной поддержки экономического роста через госрасходы. Так, в РФ в 2021 г. предполагается сокращение расходов на 9% с последующим минимальным ростом в 2022 г. (+2%). В 2023 г. ожидается восстановление номинальных расходов до уровня 2020 г. Как отмечает в своем аналитическом обзоре НКР, такая среднесрочная бюджетная стратегия не позволит стимулировать опережающее восстановление в наиболее пострадавших отраслях экономики и, соответственно, быстро преодолеть последствия кризиса 2020 г.

В агентстве напоминают, что, по октябрьским оценкам Международного валютного фонда (МВФ), затраты на здравоохранение и прочие пострадавшие от кризиса секторы экономики (в виде отказа от сбора налоговых доходов или прямой государственной помощи) в России составили 2,4% ВВП, в то время как США, Канада и Австралия в среднем потратили 12% ВВП. Доля таких расходов меньше российских была в Турции (0,8%), Индии (1,8%) и Мексике (0,7%). При этом в НКР признают, что при таких сопоставлениях, безусловно, нужно учитывать отраслевую специфику стран Западной Европы и Северной Америки, где сильно развит сектор услуг, который в наибольшей степени пострадал от ограничительных мер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных