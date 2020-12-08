Правительству предстоит выбирать между дефицитом бюджета и стагнацией

Правительству предстоит выбирать между дефицитом бюджета и стагнациейСнижать дефицит и восстанавливать экономический рост одновременно не получится
Переход к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 г. может привести к затягиванию восстановления национальной экономики с темпами роста ниже тех, которые сегодня прогнозируют экономические власти, предупредили аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Они отмечают, что расходы государства на преодоление пандемии и ее последствий в 2020 г. существенно отставали от ведущих стран мира, а планы на 2021–2023 гг. также не предполагают масштабной поддержки экономического роста через госрасходы. Так, в РФ в 2021 г. предполагается сокращение расходов на 9% с последующим минимальным ростом в 2022 г. (+2%). В 2023 г. ожидается восстановление номинальных расходов до уровня 2020 г. Как отмечает в своем аналитическом обзоре НКР, такая среднесрочная бюджетная стратегия не позволит стимулировать опережающее восстановление в наиболее пострадавших отраслях экономики и, соответственно, быстро преодолеть последствия кризиса 2020 г.
В агентстве напоминают, что, по октябрьским оценкам Международного валютного фонда (МВФ), затраты на здравоохранение и прочие пострадавшие от кризиса секторы экономики (в виде отказа от сбора налоговых доходов или прямой государственной помощи) в России составили 2,4% ВВП, в то время как США, Канада и Австралия в среднем потратили 12% ВВП. Доля таких расходов меньше российских была в Турции (0,8%), Индии (1,8%) и Мексике (0,7%). При этом в НКР признают, что при таких сопоставлениях, безусловно, нужно учитывать отраслевую специфику стран Западной Европы и Северной Америки, где сильно развит сектор услуг, который в наибольшей степени пострадал от ограничительных мер.