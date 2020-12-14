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Господдержка спровоцировала рост числа зомби-компаний

Количество предприятий, не имеющих перспектив роста и расплаты по долгам, резко выросло
Елена Ведерина
Представитель ЦБ убежден, что основной негатив от присутствия зомби-компаний на рынке в конечном итоге проявляется в снижении общей производительности, что в дальнейшем снижает темпы роста экономики /PIXABAY

В России многие неэффективные компании не уходят с рынка, а превращаются в компании-зомби без перспектив роста и расплаты по долговым обязательствам, отметили участники организованной Банком России конференции «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка», которая состоялась на прошлой неделе. «Расшифровывая термин «зомби», эксперты называют два основных компонента: мертвеца и магию, которая превращает его в некое полуживое существо, – поясняет Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России. – В роли этого волшебника выступают банки, а главным элементом «волшебства» является реструктуризация кредита, который и поддерживает мертвеца в полуживом состоянии».

Представитель ЦБ убежден, что основной негатив от присутствия зомби-компаний на рынке в конечном итоге проявляется в снижении общей производительности, что в дальнейшем снижает темпы роста экономики. Неэффективные компании, перегруженные кредитами, по сути, тратят все ресурсы на обслуживание долга вместо наращивания эффективности и производительности. В итоге общеэкономические показатели роста оказываются ниже потенциально возможных. В последние годы ситуация обострилась настолько, что экономисты все чаще задаются вопросом поиска баланса между поддержкой экономики и ее зомбификацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных