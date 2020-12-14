Господдержка спровоцировала рост числа зомби-компаний

В России многие неэффективные компании не уходят с рынка, а превращаются в компании-зомби без перспектив роста и расплаты по долговым обязательствам, отметили участники организованной Банком России конференции «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка», которая состоялась на прошлой неделе. «Расшифровывая термин «зомби», эксперты называют два основных компонента: мертвеца и магию, которая превращает его в некое полуживое существо, – поясняет Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России. – В роли этого волшебника выступают банки, а главным элементом «волшебства» является реструктуризация кредита, который и поддерживает мертвеца в полуживом состоянии».