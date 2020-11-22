Кризис не напугал: почти треть россиян хотят стать предпринимателями

Елена Киселева, член координационного совета «Деловой России», напоминает, что при кажущейся легкости открытия своего бизнеса макроэкономические условия для предпринимательства сейчас не самые благоприятные. «В сложившейся ситуации для качественного просчета рисков и возможностей необходимо должное образование, – указывает она. – Поэтому в рамках развития МСП целесообразно было бы организовать образовательные программы для предпринимателей. На мой взгляд, они будут стимулировать людей к ведению своей предпринимательской деятельности и способствовать созданию конкурентоспособного поколения Z». Дело в том, что, как показал опрос МЭРа и НАФИ, среди россиян, готовых попробовать себя в предпринимательстве, 60% составляют люди в возрасте до 34 лет. В категории старше 55 лет желающих открыть свое дело всего 6%, и это красноречиво демонстрирует, что основной потенциал для развития предпринимательства в нашей стране приходится на молодежь. «Молодые люди готовы себя реализовать в бизнесе», – уверена генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, отмечая при этом, что «значительную роль в сохранении внутренней мотивации молодежи, а также в переходе от желаний к реализации бизнес-идей играют меры поддержки, которые предоставляет предпринимателям государство».