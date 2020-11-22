Кризис не напугал: почти треть россиян хотят стать предпринимателями

Кризис не напугал: почти треть россиян хотят стать предпринимателямиПравда, большинство из них предпочитает подождать с открытием своего дела 5–10 лет
Почти каждый третий россиянин (29%) готов попробовать себя в предпринимательстве, хотя лишь 7% опрошенных собираются начать собственный бизнес в ближайшие три года, свидетельствуют результаты совместного исследования Министерства экономического развития (МЭР) и Аналитического центра НАФИ. Примечательно, что на фоне коронакризиса доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80% против 77% в прошлом году. Авторы исследования связывают это в основном с мерами господдержки, которые предусматривали помощь на всех этапах ведения бизнеса.
По словам заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой, «ключевыми целями нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, являются создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, обеспечение легкого старта для предпринимателей, поддержка самозанятых, т. е. обеспечение комплексной поддержки предпринимателей и в момент начала ведения бизнеса, и когда предприниматель уже ведет свое дело». Она напомнила, что в период пандемии малые и средние предприятия получили кредиты на поддержку занятости под 0% и под 2% со списанием долга, кредитные каникулы, отсрочки по налогам и аренде и другие меры поддержки.
Особое внимание в совместном исследовании МЭРа и Аналитического центра НАФИ уделяется примерам, когда россияне решались открыть бизнес даже в период локдауна. Так, в Тверской области предприниматель Кристина Алексеева приняла решение об открытии компании, которая оказывает консалтинговые услуги бизнесу под ключ. Открытию помог региональный центр «Мой бизнес».
«Мы использовали такие меры поддержки, как юридическая консультация, переговорные комнаты (пока не арендовали свой офис), получили юридический адрес в Тверском бизнес-инкубаторе, а также доступ к электронным торговым площадкам», – говорит Алексеева. В ближайшем будущем она планирует воспользоваться мерами господдержки, связанными с регистрацией товарного знака и лицензированием образовательной деятельности. В Самарской области в мае зародилось производство полимерно-песчаных изделий для строительной сферы. Для привлечения средств учредители компании «Актив полимер» обратились в региональный гарантийный фонд. «Условия займа очень комфортные для начинающих свой бизнес предпринимателей. Мы приобрели и запустили первую линию по производству изделий, но планируем расширяться», – рассказывает гендиректор Светлана Поморцева.
Впрочем, пока такие примеры скорее исключение из правил. Как показывает исследование, россияне считают меры господдержки недостаточными, называя это основным фактором, препятствующим началу собственного бизнеса. Так полагают 28% респондентов. Вторым по важности препятствием является отсутствие начального капитала (на него указали 19%), и только на 3-е место будущие предприниматели ставят административные барьеры (14%).
Елена Киселева, член координационного совета «Деловой России», напоминает, что при кажущейся легкости открытия своего бизнеса макроэкономические условия для предпринимательства сейчас не самые благоприятные. «В сложившейся ситуации для качественного просчета рисков и возможностей необходимо должное образование, – указывает она. – Поэтому в рамках развития МСП целесообразно было бы организовать образовательные программы для предпринимателей. На мой взгляд, они будут стимулировать людей к ведению своей предпринимательской деятельности и способствовать созданию конкурентоспособного поколения Z». Дело в том, что, как показал опрос МЭРа и НАФИ, среди россиян, готовых попробовать себя в предпринимательстве, 60% составляют люди в возрасте до 34 лет. В категории старше 55 лет желающих открыть свое дело всего 6%, и это красноречиво демонстрирует, что основной потенциал для развития предпринимательства в нашей стране приходится на молодежь. «Молодые люди готовы себя реализовать в бизнесе», – уверена генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, отмечая при этом, что «значительную роль в сохранении внутренней мотивации молодежи, а также в переходе от желаний к реализации бизнес-идей играют меры поддержки, которые предоставляет предпринимателям государство».
Свидетельством этого можно считать, в частности, тот факт, что россияне, которые хотят начать собственное дело, лучше осведомлены о государственных мерах по поддержке предпринимательства, чем те, кто не хотел бы становиться предпринимателем. Так, о национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» знают 56% тех, кто готов стать предпринимателем (против 45% среди тех, кто пока не готов стать предпринимателем). 59% из них осведомлены о государственных программах поддержки предпринимательства (против 43% среди тех, кто пока не готов стать предпринимателем). В целом по сравнению с прошлым годом доля россиян, осведомленных о мерах государственной поддержки предпринимателей, увеличилась на 4 п. п. Среди отдельных мер господдержки наиболее известными являются льготное кредитование (о нем знают 28% респондентов), налоговые послабления (19%) и выдача микрозаймов для МСП (18%).
Президент «Опоры России» Александр Калинин убежден, что позитивная динамика количества россиян, готовых стать предпринимателями, – результат социальной кампании по популяризации предпринимательства в стране, которая ведется на федеральном уровне в течении полутора лет. «Речь идет не только о снижении давления на бизнес или упрощении доступа к кредитам, но и об изменении имиджа предпринимателей в обществе. Мы видим, что определенные результаты уже есть: открываются обучающие центры развития бизнеса, для начинающих созданы многочисленные бесплатные образовательные программы», – подчеркивает Калинин.