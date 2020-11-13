Кризис не повлиял на объем покупок россиян в большую распродажу

Кризис не повлиял на объем покупок россиян в большую распродажуМаркетплейсы поставили рекорды на акции 11 ноября
Российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и совместное предприятие Mail.ru Group, Alibaba, РФПИ и «Мегафона» — AliExpress Russia увеличили продажи в рамках акции «11.11» (Всемирный день шопинга) в годовом выражении, рассказали «Ведомостям» их представители. Несмотря на экономический кризис и пандемию, россияне активно скупали электронику, бытовую технику, товары для дома, красоты и здоровья.
Онлайн-ритейлер Wildberries 11 ноября поставил рекорд по количеству заказов на площадке — 2,3 млн за день, по сравнению с 900 тыс. заказов 11 ноября прошлого года. Покупатели Wildberries заказали 5,1 млн товаров, что в 2,3 раза больше в годовом выражении, говорит представитель площадки. Объемы продаж в рублях представитель Wildberries не раскрыл. Активнее всего на Wildberries россияне приобретали бьюти-товары, одежду, продукты питания, аксессуары и нижнее белье. Самыми продаваемыми товарами стали многоразовая защитная маска и спрей по уходу за волосами.
Продажи Aliexpress Russia (входит AliExpress, Tmall и покупки из соцсети «ВКонтакте») в период с 10 по 12 ноября составили 19,3 млрд руб., сообщили в компании. В прошлом году компания продала за 11-12 ноября товары на 17,2 млрд руб. Представитель отказался раскрыть общий оборот за 11-12 ноября в текущем году. При этом оборот российских продавцов на площадке превысил 3,3 млрд руб. — по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 1,3 раза, уточнили в компании. Общие продажи Alibaba в день распродажи превысили $74 млрд, сообщали ранее в компании. На Aliexpress Russia чаще всего россияне покупали также электронику, бытовую технику, товары для дома, красоты и здоровья, а также одежду и аксессуары.
Количество заказов на «Яндекс. Маркете» 10-11 ноября выросло в 2 раза, рассказал «Ведомостям» его представитель. Прирост в денежном эквиваленте составил около 200% — абсолютные значения компания не раскрывает. Чаще всего на «Яндекс.Маркете» россияне покупали товары для дома, красоты и детские товары.
Руководитель направления «Промо» онлайн-ритейлера Ozon Павел Кобелев рассказал «Ведомостям», что лидерами роста по спросу на распродаже 11 ноября стала одежда (+128% год-к-году), электроника и крупная бытовая техника — (+121%), а также FMCG (товары повседневного спроса, +74%). Кобелев отметил, что в этом году самыми активными покупателями стали жители регионов — наибольшие доли в обороте пришлись на Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.
Распродажу 11.11 называют «Всемирным днем шоппинга» или распродажей ко Дню холостяка. Агентство Bloomberg называет ее крупнейшей в мире: ее обороты превосходят американскую пятидневную распродажу со Дня благодарения по Киберпонедельник. В этом году 11 ноября объем покупок пользователей на платформе китайской Alibaba превысил $74 млрд.