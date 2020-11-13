Кризис не повлиял на объем покупок россиян в большую распродажу

Продажи Aliexpress Russia (входит AliExpress, Tmall и покупки из соцсети «ВКонтакте») в период с 10 по 12 ноября составили 19,3 млрд руб., сообщили в компании. В прошлом году компания продала за 11-12 ноября товары на 17,2 млрд руб. Представитель отказался раскрыть общий оборот за 11-12 ноября в текущем году. При этом оборот российских продавцов на площадке превысил 3,3 млрд руб. — по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 1,3 раза, уточнили в компании. Общие продажи Alibaba в день распродажи превысили $74 млрд, сообщали ранее в компании. На Aliexpress Russia чаще всего россияне покупали также электронику, бытовую технику, товары для дома, красоты и здоровья, а также одежду и аксессуары.