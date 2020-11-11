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Продажи Alibaba в День холостяка превысили $74 млрд

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Объем продаж на маркпетплейсах и электронных платформах, входящих в Alibaba, за период распродажи «День холостяка» или «Всемирный день шоппинга», прошедшего 11 ноября в Китае, составил $74,1 млрд, сообщается на новостном сайте Alibaba Group. 

На пике продаж количество заказов достигло 583 000 заказов в секунду. К концу акции общее число заказов на платформе превысило 2,2 млрд. 

День холостяка в Китае проводится ежегодно с 2009 г. Его альтернативное название — Всемирный день шоппинга. В этот день в течение 24 часов магазины значительно снижают цены на всех торговых онлайн-площадках компании.

В 2019 г. глобальная распродажа, организованная Alibaba, установила новый рекорд: общий объем продаж компаний-участников составил 268,4 млрд юаней (около $38,4 млрд), что на 26% больше показателя 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных