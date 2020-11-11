Продажи Alibaba в День холостяка превысили $74 млрд
Объем продаж на маркпетплейсах и электронных платформах, входящих в Alibaba, за период распродажи «День холостяка» или «Всемирный день шоппинга», прошедшего 11 ноября в Китае, составил $74,1 млрд, сообщается на новостном сайте Alibaba Group.
На пике продаж количество заказов достигло 583 000 заказов в секунду. К концу акции общее число заказов на платформе превысило 2,2 млрд.
День холостяка в Китае проводится ежегодно с 2009 г. Его альтернативное название — Всемирный день шоппинга. В этот день в течение 24 часов магазины значительно снижают цены на всех торговых онлайн-площадках компании.
В 2019 г. глобальная распродажа, организованная Alibaba, установила новый рекорд: общий объем продаж компаний-участников составил 268,4 млрд юаней (около $38,4 млрд), что на 26% больше показателя 2018 г.