Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб. Интернет-магазин называет ее Всемирным днем шопинга или распродажей ко Дню холостяка. Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда в ней участвовало лишь 27 продавцов. Затем в распродаже стало участвовать все больше китайских и мировых продавцов, а в последние годы название акции активно используют и российские интернет-магазины.
Общие продажи площадок группы Alibaba за 11 ноября в этом году достигли рекордных $38,4 млрд, число заказов выросло почти на четверть – до 1,3 млрд. Это крупнейшая мировая распродажа, отмечало агентство Bloomberg: ее обороты превосходят американскую пятидневную распродажу со Дня благодарения по Киберпонедельник.
Закупки россиян в масштабах локального рынка также заметны. 17,2 млрд руб., потраченных на AliExpress за понедельник и вторник, сопоставимы с годовым оборотом крупного российского интернет-магазина. Например, 17,2 млрд руб. – это онлайн-выручка Onlinetrade.ru за 2018 г., по данным Data Insight. Это 12-й по обороту интернет-магазин в России, по оценке аналитиков.
Россияне на распродаже в этом году тратили на AliExpress в среднем около 350 млн руб. в час, в пиковые часы оборот превышал 1 млрд руб., по данным площадки. За 11–12 ноября 2019 г. 5 млн российских покупателей приобрели на AliExpress 30 млн товаров. Это в 15 раз больше, чем в обычные дни, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. Динамику по сравнению с прошлым годом компания не раскрыла.
15% денег россияне потратили на Aliexpress у российских продавцов. Это тоже рекорд за историю платформы, сказано в сообщении компании. Среди российских продавцов площадка называет L’Oreal, «Ашан», «Мегафон», Honor и др.
«AliExpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г.
Сервис «Яндекс.Касса» оценивал, что средний чек покупки на китайских онлайн-площадках на распродаже в этом году достиг 1349 руб. – почти вдвое больше, чем год назад. В российских интернет-магазинах средний чек вырос на 6% до 3662 руб.
Российские онлайн-магазины также проводят на своих сайтах Всемирный день шопинга и подобные по названию акции в 10-х числах ноября в последние несколько лет. Средний чек «М.видео-Эльдорадо» в дни распродажи поднялся до 9500 руб., что, по словам его представителя, немного выше прошлогоднего. Средний чек у Ozon вырос на 10%, у Lamoda – на 6%. На Wildberries за время распродажи россияне заказали товаров на 13,2 млрд руб.
Пик спроса на Ozon пришелся на вечер 11 ноября – тогда покупатели делали почти 15 000 заказов в час, говорит руководитель направления промо Ozon Павел Кобелев. В пик покупательской активности на Wildberries оформлялось около 100 000 заказов в час – в 2,5 раза больше, чем в 2018 г.
Пока у российского потребителя нет привычки к таким масштабным ежегодным распродажам: люди не откладывают деньги на них весь год, не ждут, как, например, в Америке, говорит Вирин. По мере формирования привычки у покупателя российские продажи в периоды акции могут стать еще более масштабными. Хотя и сейчас акция успешна благодаря эффективной рекламной кампании онлайн-магазинов, рассказывает Вирин: 17,2 млрд руб., которые выручила «Aliexpress Россия» за два дня, – 1% от годовых продаж российских онлайн-магазинов.