Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Пока у российского потребителя нет привычки к таким масштабным ежегодным распродажам: люди не откладывают деньги на них весь год, не ждут, как, например, в Америке, говорит Вирин. По мере формирования привычки у покупателя российские продажи в периоды акции могут стать еще более масштабными. Хотя и сейчас акция успешна благодаря эффективной рекламной кампании онлайн-магазинов, рассказывает Вирин: 17,2 млрд руб., которые выручила «Aliexpress Россия» за два дня, – 1% от годовых продаж российских онлайн-магазинов.