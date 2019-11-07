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AliExpress в преддверии «черной пятницы» объявил о сокращении срока доставки в Россию

Логистический оператор Cianiao, дочерняя компания Alibaba Group, запустил три прямых авиарейса между Китаем и российскими городами-миллионниками – Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, сообщается в пресс-релизе AliExpress в России. Цель – сократить время доставки заказов до 10 дней, пояснил гендиректор компании Дмитрий Сергеев. Сейчас средний срок доставки покупок из Китая составляет около 25 дней в зависимости от региона, уточнил «Ведомостям» представитель AliExpress в России.

Рейсы во все города будут выполняться один раз в день, а накануне так называемой «черной пятницы» (11 ноября) их число увеличится до двух в день, отмечается в пресс-релизе компании. Отправленные посылки будут обрабатываться в сортировочном центре «Почты России» во «Внуково», а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки будут досталяться в отделения связи.

Заместитель гендиректора по международному бизнесу «Почты России» Денис Ильин, который цитируется в пресс-релизе, пояснил, что новый логистический продукт «позволит существенно снизить удельную себестоимость одной отправки и обеспечивает лучшее качество логистики для интернет-площадок».

В пресс-релизе подчеркивается, что к открытию новых маршрутов компания Cainiao забрендировала самолет в свои корпоративные цвета.

AliExpress в июне запустил доставку недорогих товаров в города-миллионники и европейскую часть России с помощью самолетов. Речь тогда шла о товарах по цене до 150 руб. Раньше такие посылки отправляли из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом.