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AliExpress начнет доставлять в России недорогие заказы с помощью самолетов

AliExpress (входит в Alibaba Group) начнет доставлять недорогие товары в города-миллионники и европейскую часть России с помощью самолетов. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель компании.

По его словам, с середины июня самолеты будут задействованы в доставке товаров до 150 руб. Раньше подобные посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом.

Это позволит сократить сроки доставки небольших посылок, отметил представитель AliExpress: экономия для крупных городов может составить до двух недель. На конечной стоимости для покупателей это не отразится, подчеркнул гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что доставка на самолетах недорогих товаров с AliExpress собственными силами предприятия или на пассажирских рейсах не означает полный отказ от наземной доставки. Это еще одна опция в дополнение к железнодорожным перевозкам, подчеркнула пресс-служба.