Доходы от пенсионных накоплений граждан спасут от посредников

Законопроект, внесенный правительством РФ, ориентирован на защиту прав и законных интересов граждан при выборе страховщика по ОПС. По действующим нормам россиянин раз в пять лет может перевести свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или из одного НПФ в другой с сохранением всех заработанных фондом для клиента доходов. Но досрочная смена организации обнуляет доход, накопленный с момента прошлого перехода, причем граждане, принимающие столь невыгодное для себя финансовое решение, часто просто не знают о его последствиях. Авторы закона считают, что большую ответственность за такие решения несут агенты, которые финансово заинтересованы в том, чтобы клиент перешел к другому страховщику.