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Доходы от пенсионных накоплений граждан спасут от посредников

Авторы нового законопроекта уверены, что переход граждан в другой НПФ выгоден только агентам
Елена Ведерина
Многие россияне каждый год переходят из одного пенсионного фонда в другой /Максим Стулов / Ведомости

Сегодня, 16 декабря, Госдума должна утвердить в третьем чтении законопроект о запрете привлекать агентов для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Во втором чтении документ был принят вчера.

Законопроект, внесенный правительством РФ, ориентирован на защиту прав и законных интересов граждан при выборе страховщика по ОПС. По действующим нормам россиянин раз в пять лет может перевести свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или из одного НПФ в другой с сохранением всех заработанных фондом для клиента доходов. Но досрочная смена организации обнуляет доход, накопленный с момента прошлого перехода, причем граждане, принимающие столь невыгодное для себя финансовое решение, часто просто не знают о его последствиях. Авторы закона считают, что большую ответственность за такие решения несут агенты, которые финансово заинтересованы в том, чтобы клиент перешел к другому страховщику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных