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НПФ завлекают россиян гарантированным доходом

Негосударственные пенсионные фонды придумывают новые альтернативы банковским депозитам
Михаил Сидоров
Евгений Разумный / Ведомости

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) активизировали вывод на рынок новых добровольных пенсионных программ, включая продукты с минимальным гарантированным доходом, отмечает Банк России в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов». Таким образом НПФ пытаются привлечь новых клиентов – граждан, которые ищут более доходные инструменты по сравнению с банковскими депозитами.

Количество участников добровольной пенсионной системы сокращается третий квартал подряд и по итогам июля – сентября снизилось на 13 000 человек до 6,2 млн, подсчитали в ЦБ. «Отсутствие роста числа участников негосударственных пенсионных программ во многом объясняется секвестированием расходов предприятий», – объясняется в обзоре. Еще одна причина – рост интереса россиян к другим инвестиционным инструментам: ИИС, доверительному управлению и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных