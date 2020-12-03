НПФ завлекают россиян гарантированным доходом

Количество участников добровольной пенсионной системы сокращается третий квартал подряд и по итогам июля – сентября снизилось на 13 000 человек до 6,2 млн, подсчитали в ЦБ. «Отсутствие роста числа участников негосударственных пенсионных программ во многом объясняется секвестированием расходов предприятий», – объясняется в обзоре. Еще одна причина – рост интереса россиян к другим инвестиционным инструментам: ИИС, доверительному управлению и др.