Производство лекарств вытягивает промышленность из кризиса

Производство лекарств вытягивает промышленность из кризисаВосстановление промпроизводства в ноябре заметно ускорилось
Падение промышленного производства в ноябре оказалось минимальным с начала пандемии: -2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат. Максимальным снижение было в мае: -7,9% год к году. В октябре падение составило 5,5%, в сентябре – 3,6%. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в ноябре снизилось на 0,1%, а с исключением сезонности был даже отмечен рост на 1%.
Целый ряд отраслей в конце осени показали положительную динамику выпуска. Помимо увеличения добычи нефти (ноябрь: +0,7% после +0,6% в октябре) наметилась новая волна роста добычи газа (+2,1%) и угля (+2,9%). Производство лекарств выросло по сравнению с октябрем на рекордный 41%. Также в ноябре продолжился быстрый рост объемов производства стройматериалов (+2,9%). В результате предшествующий спад был полностью преодолен, а выпуск вышел на уровень годовой давности (101,7%). «На удивление благоприятная ситуация наблюдается в машиностроении, где по большинству основных видов деятельности превышен уровень прошлого года», – отмечает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. Рост также зафиксирован в легпроме и электронике.
В то же время производство продуктов питания снизилось как в годовом, так и в месячном выражении (-6,3% по сравнению с октябрем). Аутсайдерами стали производители сахара: выпуск сократился на 29,7% по сравнению с ноябрем 2019 г. и на 27,7% по сравнению с октябрем 2020 г. «Значительное снижение объемов производства сахара в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, обусловленное окончанием сезона переработки сахарной свеклы, наблюдается в Краснодарском крае, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях», – объяснили «Ведомостям» в Росстате. В минусе оказались также металлурги (снижение объемов производства по сравнению с октябрем 2020 г. составило 11,2%, по сравнению с ноябрем 2019 г. – 0,6%) и производители грузового автотранспорта.
Грандиозный рост выпуска в фармацевтике объясняется ростом спроса, производством вакцин от ковида и восполнением октябрьского «простоя», связанного с проблемами с маркировкой. «Фармпроизводителей подстегивал растущий спрос: перепуганные граждане бросились скупать в аптеках все, что могло пригодиться в соответствии с многочисленными и далеко не всегда достоверными прогнозами средств массовой информации», – объясняет эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.
По его словам, спрос резко вырос со стороны не только граждан, но и учреждений здравоохранения. «Если смотреть детализацию данных Росстата по основным группам фармацевтической продукции, то рекордный рост (год к году) показало производство диагностических препаратов – почти вдвое, но этот рост начался в предыдущие месяцы, за ноябрь же по сравнению с октябрем производство средств диагностики увеличилось всего на 5,3%», – подчеркивает Парфенов. Заместитель директора Центра социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев обращает внимание на рост производства вакцин и сывороток в ноябре (сразу на 54% по сравнению с октябрем), «что естественно ввиду того, что с 5 декабря в Москве первой в стране стартовала масштабная вакцинация от коронавируса COVID-19, а с 15 декабря она началась во всех регионах».
Рост выпуска стройматериалов в ноябре, который преодолел кризисное падение и вышел на уровень прошлого года, руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг связывает с повышенным спросом на жилье. «В августе – ноябре 2020 г. запуск новых проектов многоквартирного строительства вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В перспективе ближайших лет это приведет к росту ввода жилья в стране». Во многом текущее расширение объемов строительства объясняется действием государственных мер по поддержке отрасли. Среди них наиболее заметное влияние оказывает программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, обеспечившая застройщиков платежеспособным спросом, подчеркивает эксперт.
При этом, по мнению Сальникова, ноябрьский позитив не стоит рассматривать как начало новой полноценной волны восстановления. «Постепенно нарастающие ограничения экономической и социальной активности уже привели к ухудшению оценок компаниями как текущей конъюнктуры, так и перспектив ближайших месяцев», – поясняет эксперт. Он считает, что уже в декабре будет небольшое сокращение объемов промышленного производства, которое продолжится и в январе будущего года.
Гордеев, напротив, уверен, что позитивный тренд в фарминдустрии продолжится и она будет поддерживать промышленность в ближайшее время.
«В ноябре формировался запас вакцин, но в обозримой перспективе потребность будет только расти и вместе с ней будет расти фармпроизводство, – подчеркивает эксперт. – Не следует забывать и о продолжающейся вакцинации от гриппа, которая сейчас тоже очень востребованна, и росте производства препаратов против коронавируса: в ноябре «Химрар» вывел на полную мощность и круглосуточный режим работы производство авифавира, выпуск которого увеличился в 2 раза.
Хотя витамины не входят в список обязательных препаратов при лечении коронавирусной инфекции, они очень активно применяются, что стимулирует их производство (на 50% в ноябре)». Гордеев отмечает, что сейчас на финальных стадиях готовности к запуску находится сразу несколько производственных площадок, поэтому потребности в лекарственных средствах будут постепенно покрываться, но как минимум в ближайшие месяцы будут загружены все имеющиеся мощности.
«Результаты ноября говорят о том, что негативное влияние второй волны пандемии оказалось ограниченным из-за отсутствия полномасштабного локдауна в России и странах-партнерах, – констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. – С высокой долей вероятности спад реального ВВП по итогам года окажется меньше 4%, оценочно – около 3,7%».