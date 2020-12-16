Производство лекарств вытягивает промышленность из кризиса

По его словам, спрос резко вырос со стороны не только граждан, но и учреждений здравоохранения. «Если смотреть детализацию данных Росстата по основным группам фармацевтической продукции, то рекордный рост (год к году) показало производство диагностических препаратов – почти вдвое, но этот рост начался в предыдущие месяцы, за ноябрь же по сравнению с октябрем производство средств диагностики увеличилось всего на 5,3%», – подчеркивает Парфенов. Заместитель директора Центра социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев обращает внимание на рост производства вакцин и сывороток в ноябре (сразу на 54% по сравнению с октябрем), «что естественно ввиду того, что с 5 декабря в Москве первой в стране стартовала масштабная вакцинация от коронавируса COVID-19, а с 15 декабря она началась во всех регионах».