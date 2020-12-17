АБР предложила резко ужесточить наказания за разглашение банковской тайны

Ассоциация банков России (АБР) предложила выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение финансовой информации и разглашение банковской тайны и наказывать за такие преступления лишением свободы (сейчас УК предусматривает в основном штрафы, лишение свободы – только в случае тяжких последствий). По мнению председателя Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, в настоящее время Уголовный кодекс не отвечает существующим вызовам и «именно усиление ответственности решит проблему». «Ассоциация предлагает увеличить сроки лишения свободы, а также расширить субъектный состав, – объясняет Аксаков. – Мы также предлагаем предусмотреть, что сам факт доступа к данным без соответствующих полномочий должен быть наказуем».