АБР предложила резко ужесточить наказания за разглашение банковской тайны

АБР предложила резко ужесточить наказания за разглашение банковской тайныЭксперты считают, что так банки хотят снять с себя ответственность за утечки информации
Ассоциация банков России (АБР) предложила выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение финансовой информации и разглашение банковской тайны и наказывать за такие преступления лишением свободы (сейчас УК предусматривает в основном штрафы, лишение свободы – только в случае тяжких последствий). По мнению председателя Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, в настоящее время Уголовный кодекс не отвечает существующим вызовам и «именно усиление ответственности решит проблему». «Ассоциация предлагает увеличить сроки лишения свободы, а также расширить субъектный состав, – объясняет Аксаков. – Мы также предлагаем предусмотреть, что сам факт доступа к данным без соответствующих полномочий должен быть наказуем».
Руководитель направления «Информационная безопасность и платежные системы» АБР Глеб Жижанов отмечает, что технический уровень информационной безопасности и защиты данных в банковской системе находится на высоком уровне, однако техсредств защиты порой недостаточно, поэтому здесь на помощь должны приходить правовые меры. «Реальные сроки, запрет на профессию остановят часть людей от совершения преступлений», – полагает Жижанов.