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АБР предложила резко ужесточить наказания за разглашение банковской тайны

Эксперты считают, что так банки хотят снять с себя ответственность за утечки информации
Михаил Сидоров
Единого мнения по поводу необходимости усиливать ответственность за утечки данных клиентов нет сейчас ни в банковской среде, ни среди юристов /PIXABAY

Ассоциация банков России (АБР) предложила выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение финансовой информации и разглашение банковской тайны и наказывать за такие преступления лишением свободы (сейчас УК предусматривает в основном штрафы, лишение свободы – только в случае тяжких последствий). По мнению председателя Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, в настоящее время Уголовный кодекс не отвечает существующим вызовам и «именно усиление ответственности решит проблему». «Ассоциация предлагает увеличить сроки лишения свободы, а также расширить субъектный состав, – объясняет Аксаков. – Мы также предлагаем предусмотреть, что сам факт доступа к данным без соответствующих полномочий должен быть наказуем».

Руководитель направления «Информационная безопасность и платежные системы» АБР Глеб Жижанов отмечает, что технический уровень информационной безопасности и защиты данных в банковской системе находится на высоком уровне, однако техсредств защиты порой недостаточно, поэтому здесь на помощь должны приходить правовые меры. «Реальные сроки, запрет на профессию остановят часть людей от совершения преступлений», – полагает Жижанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных