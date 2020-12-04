Банки предложили ужесточить наказание за кражу персональных данных

«При обмене мнениями были высказаны предложения внести изменения в ст. 183. УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. — прим. ред.), в частности, включить в нее определение «неправомерного доступа» и «незаконного собирания» информации, а также скорректировать санкции за разглашение сведений, относящихся к банковской тайне», — говорится в сообщении.