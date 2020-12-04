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Банки предложили ужесточить наказание за кражу персональных данных

Ведомости

Участники комитета Ассоциации банков России (АБР) по информационной безопасности во время встречи предложили внести изменения в Уголовный кодекс и ужесточить наказание за сбор и разглашение персональных данных клиентов, сообщила пресс-служба АБР.

«При обмене мнениями были высказаны предложения внести изменения в ст. 183. УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. — прим. ред.), в частности, включить в нее определение «неправомерного доступа» и «незаконного собирания» информации, а также скорректировать санкции за разглашение сведений, относящихся к банковской тайне», — говорится в сообщении.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков уточнил РБК, что банки предложили лишать свободы на срок в 10-20 лет за неправомерный доступ к информации, составляющей банковскую тайну. Сейчас максимальный срок за нарушение ст. 183 УК РФ составляет 7 лет тюремного заключения при условии, что совершенные действия повлекли тяжкие последствия. 

Войлуков разъяснил, что существующее наказание «несоразмерно с ущербом» от разглашения банковской тайны. При этом, по его словам, новый предельный срок наказания еще не обсуждался.

Идею АБР поддержал также Банк России. Однако представитель регулятора отметил, что данная инициатива требует «глубокой юридической проработки».

По приведенным АБР данным компании InfoWatch, которая специализируется на информационной безопасности в корпоративном секторе, большая часть — 79,1% — утечек в России происходит из-за внутренних нарушений сотрудников организации. Еще 20,9% — из-за злоумышленников извне. При этом в целом по миру эти доли распределены на 47,4% и 52,6% соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных