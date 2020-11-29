Банки просят передать ЦБ контроль над переходом на отечественный софт

О том, что курировать вопросы софтверного импортозамещения в кредитных организациях станет Минцифры, говорится в подготовленном им же проекте указа президента РФ (опубликован в конце октября). Этот проект не учитывает специфики финансового рынка, а положения указа могут привести к потере контроля над данными, составляющими банковскую тайну, опасается АБР. Банки лишатся возможности использовать ПО собственной разработки, не включенное в Реестр отечественного ПО, утверждают авторы обращения. По их мнению, проект указа устанавливает сроки перехода на отечественный софт, не учитывая того, что в реестре просто нет необходимых банкирам программ.