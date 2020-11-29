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Банки просят передать ЦБ контроль над переходом на отечественный софт

Ассоциации банков считает, что в Минцифры не понимают специфику банковской сферы
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
PIXABAY

Контролировать перевод банков на отечественное программное обеспечение (ПО) должно не Минцифры, а ЦБ. Такова позиция Ассоциации банков России (АБР), которую она изложила в письмах, направленных в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минэкономразвития, Минюст и ЦБ (с копиями этих обращений ознакомились «Ведомости»).

О том, что курировать вопросы софтверного импортозамещения в кредитных организациях станет Минцифры, говорится в подготовленном им же проекте указа президента РФ (опубликован в конце октября). Этот проект не учитывает специфики финансового рынка, а положения указа могут привести к потере контроля над данными, составляющими банковскую тайну, опасается АБР. Банки лишатся возможности использовать ПО собственной разработки, не включенное в Реестр отечественного ПО, утверждают авторы обращения. По их мнению, проект указа устанавливает сроки перехода на отечественный софт, не учитывая того, что в реестре просто нет необходимых банкирам программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных