Налоговая служба расширила перечень зарубежных активов, о которых необходимо отчитываться

Сама валютная отчетность не дает детальной информации по операциям за год, а лишь показывает баланс на начало и конец года, добавляет Тарунтаев. В итоге информация на ее основе не всегда может четко подтвердить факт совершения каких-либо правонарушений, а чаще лишь указывает на вероятность их совершения. «Представляется, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в первую часть НК РФ, позволяющие налоговой службе в принудительном порядке требовать от физических лиц предоставлять пояснения в отношении сомнительных данных об их иностранных активах», – предупреждает эксперт.