Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Налоговая служба расширила перечень зарубежных активов, о которых необходимо отчитываться

Сообщать придется не только о деньгах на счетах в зарубежных банках
Любовь Маврина
Уже второе в этом году изменение формы отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам полностью укладывается в стратегию ФНС по ужесточению налогового контроля /Максим Стулов / Ведомости

Налоговая служба дополнила требования валютного контроля обязанностью налогоплательщиков предоставлять информацию о движении финансовых активов. «C 1 января 2021 г. при предоставлении отчетов по зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка для резидентов устанавливаются требования об указании не только информации о движении денежных средств, но и сведений об иных финансовых активах. Указанные изменения и новые формы отчетов утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2051», – сообщает ФНС.

Примечательно, что перечень финансовых активов, отчет о которых необходимо представлять, сделан открытым. В новой форме отчетности упомянуты ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в уставном капитале юридического лица, доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также «иные финансовые активы». Что имеется в виду, не ясно.

«Официальных разъяснений на этот счет пока нет, – замечает эксперт по правовым вопросам АКГ «Градиент альфа» Татьяна Гераскина. – Но можно предположить, что налогоплательщик обязан самостоятельно идентифицировать свой актив и заявить о нем. Ранее компании, в которых россиянин не владеет контрольным пакетом, не интересовали налоговиков, но теперь необходимо их раскрыть.

К примеру, резидент РФ, обладая долей в 10% в уставном капитале иностранной компании, обязан сообщить об этом в налоговую службу, указав соответствующие сведения в отчете». По этому поводу у экспертов возникают большие вопросы, ведь доли владения в иностранной компании далеко не всегда могут быть учтены на счетах в финансовой компании или банке. «Например, доли в уставном капитале юридического лица, как правило, не учитываются на каких-либо счетах в финансовых организациях», – отмечает заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Антон Тарунтаев.

Тем не менее уже второе в этом году изменение формы отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам полностью укладывается в стратегию ФНС по ужесточению налогового контроля, считает Тарунтаев. «К примеру, могут быть выявлены факты получения иностранных финансовых активов без корреспондирующих списаний с российских / иностранных банковских счетов, что вызовет дополнительные вопросы контролирующих органов к физическому лицу, – указывает он. – Аналогичным образом российские налоговые органы потенциально смогут выявить факты неуплаты НДФЛ при получении налогоплательщиком доходов от отчуждения иностранных финансовых активов».

«Новые правила продолжают политику обеления бизнеса и ужесточения контроля над активами резидентов, – соглашается Гераскина. – ФНС презюмирует, что если есть актив, то обязательно должен быть от него положительный финансовый результат. В связи с новыми требованиями собственнику даже самого незначительного актива нужно быть готовым убедить налоговую в том, что никакого дохода он не получает».

Сама валютная отчетность не дает детальной информации по операциям за год, а лишь показывает баланс на начало и конец года, добавляет Тарунтаев. В итоге информация на ее основе не всегда может четко подтвердить факт совершения каких-либо правонарушений, а чаще лишь указывает на вероятность их совершения. «Представляется, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в первую часть НК РФ, позволяющие налоговой службе в принудительном порядке требовать от физических лиц предоставлять пояснения в отношении сомнительных данных об их иностранных активах», – предупреждает эксперт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных