Налоговая служба расширила перечень зарубежных активов, о которых необходимо отчитываться

Налоговая служба расширила перечень зарубежных активов, о которых необходимо отчитыватьсяСообщать придется не только о деньгах на счетах в зарубежных банках
Налоговая служба дополнила требования валютного контроля обязанностью налогоплательщиков предоставлять информацию о движении финансовых активов. «C 1 января 2021 г. при предоставлении отчетов по зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка для резидентов устанавливаются требования об указании не только информации о движении денежных средств, но и сведений об иных финансовых активах. Указанные изменения и новые формы отчетов утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2051», – сообщает ФНС.
Примечательно, что перечень финансовых активов, отчет о которых необходимо представлять, сделан открытым. В новой форме отчетности упомянуты ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в уставном капитале юридического лица, доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также «иные финансовые активы». Что имеется в виду, не ясно.
«Официальных разъяснений на этот счет пока нет, – замечает эксперт по правовым вопросам АКГ «Градиент альфа» Татьяна Гераскина. – Но можно предположить, что налогоплательщик обязан самостоятельно идентифицировать свой актив и заявить о нем. Ранее компании, в которых россиянин не владеет контрольным пакетом, не интересовали налоговиков, но теперь необходимо их раскрыть.
К примеру, резидент РФ, обладая долей в 10% в уставном капитале иностранной компании, обязан сообщить об этом в налоговую службу, указав соответствующие сведения в отчете». По этому поводу у экспертов возникают большие вопросы, ведь доли владения в иностранной компании далеко не всегда могут быть учтены на счетах в финансовой компании или банке. «Например, доли в уставном капитале юридического лица, как правило, не учитываются на каких-либо счетах в финансовых организациях», – отмечает заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Антон Тарунтаев.
Тем не менее уже второе в этом году изменение формы отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам полностью укладывается в стратегию ФНС по ужесточению налогового контроля, считает Тарунтаев. «К примеру, могут быть выявлены факты получения иностранных финансовых активов без корреспондирующих списаний с российских / иностранных банковских счетов, что вызовет дополнительные вопросы контролирующих органов к физическому лицу, – указывает он. – Аналогичным образом российские налоговые органы потенциально смогут выявить факты неуплаты НДФЛ при получении налогоплательщиком доходов от отчуждения иностранных финансовых активов».
«Новые правила продолжают политику обеления бизнеса и ужесточения контроля над активами резидентов, – соглашается Гераскина. – ФНС презюмирует, что если есть актив, то обязательно должен быть от него положительный финансовый результат. В связи с новыми требованиями собственнику даже самого незначительного актива нужно быть готовым убедить налоговую в том, что никакого дохода он не получает».
Сама валютная отчетность не дает детальной информации по операциям за год, а лишь показывает баланс на начало и конец года, добавляет Тарунтаев. В итоге информация на ее основе не всегда может четко подтвердить факт совершения каких-либо правонарушений, а чаще лишь указывает на вероятность их совершения. «Представляется, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в первую часть НК РФ, позволяющие налоговой службе в принудительном порядке требовать от физических лиц предоставлять пояснения в отношении сомнительных данных об их иностранных активах», – предупреждает эксперт.