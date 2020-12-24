Время поиска работы выросло до весенних показателей

На поиск новой работы безработным россиянам осенью требовалось в среднем более полугода, сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Из 4,78 млн безработных наиболее многочисленной является группа тех, кто ищет работу от трех до шести месяцев, – 1,3 млн человек, или 27,4% от общего числа безработных. Около 1,14 млн человек (23,8%) ищут работу от одного до трех месяцев. Третья группа – так называемые застойные безработные, которые находятся в поиске больше года. Их доля составляет 19,3%, или 920 000 человек. В итоге в среднем в сентябре работу россияне находили примерно за 6,5 месяца. Это максимум с марта, когда на поиск новой работы уходило в среднем 7,1 месяца.