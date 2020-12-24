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Время поиска работы выросло до весенних показателей

Среднее время поиска работы россиянами в сентябре составило 6,5 месяца – максимума с марта
Александра Кошкина
Увеличение срока поиска работы неизбежно приведет к росту безработицы в стране /Максим Стулов / Ведомости

На поиск новой работы безработным россиянам осенью требовалось в среднем более полугода, сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Из 4,78 млн безработных наиболее многочисленной является группа тех, кто ищет работу от трех до шести месяцев, – 1,3 млн человек, или 27,4% от общего числа безработных. Около 1,14 млн человек (23,8%) ищут работу от одного до трех месяцев. Третья группа – так называемые застойные безработные, которые находятся в поиске больше года. Их доля составляет 19,3%, или 920 000 человек. В итоге в среднем в сентябре работу россияне находили примерно за 6,5 месяца. Это максимум с марта, когда на поиск новой работы уходило в среднем 7,1 месяца.

Примечательно, что в апреле показатель снизился до 5,7 месяца. Объясняют это аналитики именно ростом безработицы – только что вышедшие на рынок труда россияне называли короткие сроки поисков. С продолжением кризиса среднее время трудоустройства стало расти. Дольше всего работу ищут жители Карачаево-Черкесии, Чечни, Северной Осетии, Забайкальского края и Кабардино-Балкарии. Легче с поиском россиянам, проживающим в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях и Татарстане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных