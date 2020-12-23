На что тратят время дистанционные работники

На что тратят время дистанционные работникиЕздить на работу уже не нужно. Куда уходит время?
Пандемия COVID-19 вынудила многие компании по всему миру перевести значительную часть сотрудников в удаленный режим, что практически полностью отменило ежедневные поездки на работу и обратно. Как работники перераспределили это время? Или, если говорить более обобщенно, как вынужденный переход к работе из дома повлиял на организацию труда и способы взаимодействия друг с другом? И одинаковым ли оказался эффект у менеджеров и рядовых сотрудников?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы подробно изучили дневники использования времени 1300 работников интеллектуального труда из США, собранные летом 2019 г. и летом 2020 г. В этом интервале можно отследить, насколько изменился ежедневный график с начала пандемии COVID-19. Мы сосредоточились на том, когда и сколько люди работают и какие виды деятельности составляют их рабочий день.
Мы предсказуемо обнаружили, что наиболее заметным эффектом перехода на удаленный режим стало высвобождение времени, которое тратилось на проезд (41 минута в день). Но разные типы работников использовали его по-разному: независимые сотрудники (т. е. не имеющие обязанностей руководителей) стали тратить его на личные дела, в то время как менеджеры стали больше работать и проводить больше времени на встречах. При этом для последних дополнительная занятость более чем полностью перекрывала эффект от отмены поездок в офис и обратно: рабочий день увеличился в среднем на 56 минут, а время на ответы на электронную почту – на 13 минут. У менеджеров в крупных компаниях эти изменения оказались даже более существенными: они тратили на 22 минуты в день больше на встречи и на 16 минут в день больше на переписку.
Эти данные говорят о значительной реорганизации работы после окончания пандемии, особенно для управленцев. Организациям и менеджерам необходимо осмыслить произошедшие изменения, чтобы успешно адаптироваться к новой реальности работы из дома.