Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Карьера Эксклюзивно по подписке

На что тратят время дистанционные работники

Ездить на работу уже не нужно. Куда уходит время?
Ведомости
Варвара Гранкова

Пандемия COVID-19 вынудила многие компании по всему миру перевести значительную часть сотрудников в удаленный режим, что практически полностью отменило ежедневные поездки на работу и обратно. Как работники перераспределили это время? Или, если говорить более обобщенно, как вынужденный переход к работе из дома повлиял на организацию труда и способы взаимодействия друг с другом? И одинаковым ли оказался эффект у менеджеров и рядовых сотрудников?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы подробно изучили дневники использования времени 1300 работников интеллектуального труда из США, собранные летом 2019 г. и летом 2020 г. В этом интервале можно отследить, насколько изменился ежедневный график с начала пандемии COVID-19. Мы сосредоточились на том, когда и сколько люди работают и какие виды деятельности составляют их рабочий день.

Мы предсказуемо обнаружили, что наиболее заметным эффектом перехода на удаленный режим стало высвобождение времени, которое тратилось на проезд (41 минута в день). Но разные типы работников использовали его по-разному: независимые сотрудники (т. е. не имеющие обязанностей руководителей) стали тратить его на личные дела, в то время как менеджеры стали больше работать и проводить больше времени на встречах. При этом для последних дополнительная занятость более чем полностью перекрывала эффект от отмены поездок в офис и обратно: рабочий день увеличился в среднем на 56 минут, а время на ответы на электронную почту – на 13 минут. У менеджеров в крупных компаниях эти изменения оказались даже более существенными: они тратили на 22 минуты в день больше на встречи и на 16 минут в день больше на переписку.

Эти данные говорят о значительной реорганизации работы после окончания пандемии, особенно для управленцев. Организациям и менеджерам необходимо осмыслить произошедшие изменения, чтобы успешно адаптироваться к новой реальности работы из дома.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных