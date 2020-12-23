На что тратят время дистанционные работники

Мы предсказуемо обнаружили, что наиболее заметным эффектом перехода на удаленный режим стало высвобождение времени, которое тратилось на проезд (41 минута в день). Но разные типы работников использовали его по-разному: независимые сотрудники (т. е. не имеющие обязанностей руководителей) стали тратить его на личные дела, в то время как менеджеры стали больше работать и проводить больше времени на встречах. При этом для последних дополнительная занятость более чем полностью перекрывала эффект от отмены поездок в офис и обратно: рабочий день увеличился в среднем на 56 минут, а время на ответы на электронную почту – на 13 минут. У менеджеров в крупных компаниях эти изменения оказались даже более существенными: они тратили на 22 минуты в день больше на встречи и на 16 минут в день больше на переписку.