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Как создавать видимость интенсивного труда в удаленном режиме

Не присутствуя в офисе, уже невозможно манипулировать коллегами и хвастаться
Томас Чаморро-Премузик Дори Кларк
Варвара Гранкова

Что происходит с офисной политикой, если исключить собственно офис? Пандемия резко изменила контекст, полностью удалив из него офис, отменив межличностный контакт и физическое взаимодействие между людьми – и вместе с ним возможность применять тактику манипулирования и самопрезентации. Один из менеджеров недавно пожаловался: «И как мне теперь делать вид, что я работаю, если я не хожу в офис?»

Что все это означает для офисной политики? Применимы ли по-прежнему старые нормы и правила? Можно ли ожидать, что предвзятости и семейственности станет меньше и в продвижении и развитии сотрудников будут в большей степени руководствоваться их заслугами? Способны ли технологии обезвредить темные мотивы офисных отношений, заставить нас сосредоточиться на выполнении работы, уменьшить влияние неформальных сетей и мягкой силы?

Даже если вы не ходите в офис, наивно ожидать, что офисная политика исчезнет, равно как никуда не денется и культура компании, если люди работают из дома. Переход от офисной работы к удаленной открывает три новые возможности.

1. Возможность перестроить отношения. Переход к удаленной работе в корне изменил модели взаимодействия, что дает шанс по-новому выстроить отношения с начальником и коллегами. Если прежде офисная политика давалась вам с трудом, настал момент проанализировать, как можно изменить ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных