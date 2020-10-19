Как создавать видимость интенсивного труда в удаленном режиме

Что происходит с офисной политикой, если исключить собственно офис? Пандемия резко изменила контекст, полностью удалив из него офис, отменив межличностный контакт и физическое взаимодействие между людьми – и вместе с ним возможность применять тактику манипулирования и самопрезентации. Один из менеджеров недавно пожаловался: «И как мне теперь делать вид, что я работаю, если я не хожу в офис?»