Как создавать видимость интенсивного труда в удаленном режиме

Как создавать видимость интенсивного труда в удаленном режимеНе присутствуя в офисе, уже невозможно манипулировать коллегами и хвастаться
Что происходит с офисной политикой, если исключить собственно офис? Пандемия резко изменила контекст, полностью удалив из него офис, отменив межличностный контакт и физическое взаимодействие между людьми – и вместе с ним возможность применять тактику манипулирования и самопрезентации. Один из менеджеров недавно пожаловался: «И как мне теперь делать вид, что я работаю, если я не хожу в офис?»
Что все это означает для офисной политики? Применимы ли по-прежнему старые нормы и правила? Можно ли ожидать, что предвзятости и семейственности станет меньше и в продвижении и развитии сотрудников будут в большей степени руководствоваться их заслугами? Способны ли технологии обезвредить темные мотивы офисных отношений, заставить нас сосредоточиться на выполнении работы, уменьшить влияние неформальных сетей и мягкой силы?
Даже если вы не ходите в офис, наивно ожидать, что офисная политика исчезнет, равно как никуда не денется и культура компании, если люди работают из дома. Переход от офисной работы к удаленной открывает три новые возможности.
1. Возможность перестроить отношения. Переход к удаленной работе в корне изменил модели взаимодействия, что дает шанс по-новому выстроить отношения с начальником и коллегами. Если прежде офисная политика давалась вам с трудом, настал момент проанализировать, как можно изменить ситуацию.