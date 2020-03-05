Четыре причины неудач в карьере
Статья была опубликована в приложении к газете «Ведомости» – «Справочнике карьериста 2019/2020», вышедшем в сентябре 2019 г.
Независимо от того, насколько вы умны, опытны и осведомлены, существует разница между тем, что вы могли бы сделать, и тем, что вы обычно успеваете сделать. Именно поэтому так часто поиск талантливых кадров не приносит результатов: работодатели оценивают потенциал кандидата (максимально возможную продуктивность), тогда как их главная задача – оценить стандартную производительность. Как он будет работать после получения должности? А через пять лет? Мало кто работает с максимальной отдачей и сохраняет 100% мотивации в течение долгого времени на одном месте.
Большинство даже не старается работать в полную силу после полугода на новом месте. Ниже описаны четыре самые распространенные причины этого, а также способы с ними справиться.
Несоответствие кандидата
Реализация таланта – во многом результат удачного соответствия кандидата и должности. В организационной психологии это называется соответствием человека и среды и измеряется степенью соответствия качеств, ценностей и способностей кандидата особенностям работы, должности и организации.
Сложность в том, что компании зачастую не имеют ясного представления о собственной корпоративной культуре. Поэтому так много компаний называют себя разносторонними, инновационными и социальными, чем они в действительности не являются в полной мере, выдавая желаемое за действительное.
Единственный выход – тщательно изучить компанию, к которой вы хотите примкнуть, и удостовериться, что вы хорошо представляете себе свою будущую должность. Чтобы понять, насколько комфортно вам будет на новом месте, следует задавать детальные вопросы рекрутерам и общаться с сотрудниками. Много ли у вас общего с теми, кто уже успешно работает в компании на такой же или похожей должности?
Можно предположить, что вы сможете адаптироваться к новой работе, если увидите сходство между собой и наиболее эффективными сотрудниками компании.
Отсутсвие вовлеченности
Частый побочный эффект не соответствия сотрудника занимаемой должности – низкая вовлеченность. Впрочем, за типичным для офисов отсутствием энтузиазма и мотивации стоит и множество других факторов. Один из самых распространенных – плохое руководство. Управленческие ошибки не только являются причиной плохой производительности работников, но и заставляют многих талантливых и даже звездных сотрудников покидать компанию.
У вас нет возможности в одночасье сменить начальника на другого, который будет вдохновлять и наставлять, давать объективную и конструктивную обратную связь, заряжать энтузиазмом каждое утро. И даже если ваш руководитель так и делает, у него у самого могут быть проблемы с вовлеченностью, если он работает на некомпетентного босса. Есть несколько проверенных способов повысить вовлеченность и производительность. Например, можно учиться чему-то новому, это наполнит работу смыслом. Повысить мотивацию помогут и хорошие отношения с коллегами. Можно попробовать сказать начальству, что вы не вовлечены в работу. Возможно, ваш руководитель об этом не подозревает и с радостью окажет помощь, если ценит вас.
Токсичная офисная среда
Руководителям нравится думать, что их компания – пример меритократии и магнит для талантов, но в реальности даже самые квалифицированные сотрудники часто сталкиваются с токсичной корпоративной культурой, непотизмом и офисными интригами.
Политическая сноровка ассоциируется с карьерным успехом работников независимо от таланта и навыков. И чем токсичнее культура в организации, тем большего успеха добиваются сотрудники-паразиты (подобно бактериям, процветающим в загрязненной среде). Такое можно встретить в любой компании, где отчетливо видна разница между карьерным успехом отдельных сотрудников и их фактической эффективностью.
Чтобы преуспеть в такой среде, вам придется принять участие в офисных играх, желательно не став при этом беспринципным. Наивно думать, что ваши таланты будут говорить сами за себя. На деле чем вы талантливее, тем больше у вас будет соперников, особенно в токсичных организациях. Если же вы не хотите участвовать в офисной политике, лучшим выходом может быть смена компании или отдела.
Личные обстоятельства
В современном круглосуточном режиме работы легко забыть, что у людей есть частная жизнь. Насколько бы ни были вовлечены и талантливы сотрудники, невзгоды и неприятности в личной жизни неизбежно будут отражаться на их карьере. Хорошие руководители заинтересованы в том, чтобы понять ваши жизненные обстоятельства и помочь вам, ведь только так вы сможете приносить компании максимальную пользу, а также чувствовать преданность и благодарность работодателю.
Одним словом, наличие таланта – необходимое, но не единственное условие карьерного успеха. Чтобы полностью раскрыть потенциал, вам необходима работа, которая будет соответствовать вашим интересам и ценностям, а также понимание незаметных социальных процессов, которые управляют любыми коллективами.
Впервые статья была опубликована в «Harvard Business Review Россия». Оригинал статьи здесь