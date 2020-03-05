Четыре причины неудач в карьере

У вас нет возможности в одночасье сменить начальника на другого, который будет вдохновлять и наставлять, давать объективную и конструктивную обратную связь, заряжать энтузиазмом каждое утро. И даже если ваш руководитель так и делает, у него у самого могут быть проблемы с вовлеченностью, если он работает на некомпетентного босса. Есть несколько проверенных способов повысить вовлеченность и производительность. Например, можно учиться чему-то новому, это наполнит работу смыслом. Повысить мотивацию помогут и хорошие отношения с коллегами. Можно попробовать сказать начальству, что вы не вовлечены в работу. Возможно, ваш руководитель об этом не подозревает и с радостью окажет помощь, если ценит вас.