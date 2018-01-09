Как сделать карьеру и не стать интриганом

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Варвара Гранкова

Политика – дело грязное. Но внутриофисная политика неизбежна. Как замечал Аристотель, «человек по своей природе есть существо политическое». Участвуете вы в ней или нет, политика внутри вашей компании оказывает сильное влияние на происходящее с вами, ваши проекты и команду, поэтому трудно оставаться к ней равнодушным.

Если позаимствовать идеи политолога Гарольда Лассуэлла, внутриофисную политику можно трактовать как неписаные правила, определяющие, кто, когда и как получает или не получает повышение, бюджет для проекта, право голоса при принятии решения. Именно поэтому мы так сильно не любим внутриофисные интриги: когда судьба зависит от неписаных правил, особенно если они входят в противоречие с официальными правилами, и система выглядит коррумпированной или, как минимум, лицемерной, создается ощущение, что в компании царит самоуправство и ведется нечестная игра.

Результаты исследований не вызывают удивления: когда сотрудники воспринимают обстановку на рабочем месте как политизированную и полную интриг, они меньше увлечены работой, их производительность ниже, а вероятность ухода из компании выше. И все-таки для того, чтобы быть эффективным, необходимо научиться играть в игры, а не жаловаться на них. К счастью, не всякая внутриофисная политика плоха и можно играть в подобного рода игры, не продавая душу дьяволу.

Корпоративная культура

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