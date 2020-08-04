Почему в компаниях так мало эффективных дистанционных сотрудников

Недавнее исследование компании «Экопси консалтинг» показало, что лишь у немногих сотрудников российских компаний есть качества, нужные именно для продуктивной дистанционной работы. Это, например, умение перестраиваться и корректировать планы, готовность говорить открыто, умение сплачивать других для достижения собственной цели, способность мыслить на долгосрочную перспективу. В обычной жизни эти особые качества не нужны и даже вредны и работодатели никогда не обращали на них внимания при найме персонала, утверждают авторы отчета. Практический вывод: если компании после завершения пандемии оставят часть или всех сотрудников на удаленном режиме, производительность труда в компаниях может снизиться.