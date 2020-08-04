Почему в компаниях так мало эффективных дистанционных сотрудников

Почему в компаниях так мало эффективных дистанционных сотрудниковДля продуктивной удаленной работы нужны особые качества
Недавнее исследование компании «Экопси консалтинг» показало, что лишь у немногих сотрудников российских компаний есть качества, нужные именно для продуктивной дистанционной работы. Это, например, умение перестраиваться и корректировать планы, готовность говорить открыто, умение сплачивать других для достижения собственной цели, способность мыслить на долгосрочную перспективу. В обычной жизни эти особые качества не нужны и даже вредны и работодатели никогда не обращали на них внимания при найме персонала, утверждают авторы отчета. Практический вывод: если компании после завершения пандемии оставят часть или всех сотрудников на удаленном режиме, производительность труда в компаниях может снизиться.
4500 и 80 000 работников
Авторы исследования задались целью выявить компетенции сотрудников и их связь с эффективностью труда. Они проанализировали две выборки: более 3500 сотрудников предприятий розничной торговли, фармацевтики, IT, которые работали удаленно в распределенных командах до кризиса, а также более 1000 человек из пищевой промышленности и розничной торговли, которые в массовом порядке перешли на дистанционный режим в марте 2020 г.
Исследователи составили список (профиль) компетенций, которые могут сделать сотрудников более продуктивными на дистанционной работе. Они выбирали их из 33 возможных качеств сотрудника. Этот общий список был составлен «Экопси консалтингом» путем анализа данных о 80 000 сотрудников российских компаний.