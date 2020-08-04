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Почему в компаниях так мало эффективных дистанционных сотрудников

Для продуктивной удаленной работы нужны особые качества
Юлиана Петрова Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Недавнее исследование компании «Экопси консалтинг» показало, что лишь у немногих сотрудников российских компаний есть качества, нужные именно для продуктивной дистанционной работы. Это, например, умение перестраиваться и корректировать планы, готовность говорить открыто, умение сплачивать других для достижения собственной цели, способность мыслить на долгосрочную перспективу. В обычной жизни эти особые качества не нужны и даже вредны и работодатели никогда не обращали на них внимания при найме персонала, утверждают авторы отчета. Практический вывод: если компании после завершения пандемии оставят часть или всех сотрудников на удаленном режиме, производительность труда в компаниях может снизиться.

4500 и 80 000 работников

Авторы исследования задались целью выявить компетенции сотрудников и их связь с эффективностью труда. Они проанализировали две выборки: более 3500 сотрудников предприятий розничной торговли, фармацевтики, IT, которые работали удаленно в распределенных командах до кризиса, а также более 1000 человек из пищевой промышленности и розничной торговли, которые в массовом порядке перешли на дистанционный режим в марте 2020 г.

Исследователи составили список (профиль) компетенций, которые могут сделать сотрудников более продуктивными на дистанционной работе. Они выбирали их из 33 возможных качеств сотрудника. Этот общий список был составлен «Экопси консалтингом» путем анализа данных о 80 000 сотрудников российских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных