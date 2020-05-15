ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравится

ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравитсяКакие цифровые навыки понадобились для дистанционного труда
Распространение коронавирусной инфекции ускорило переход россиян на удаленный режим работы, хотя всеобщего переключения на дистанционный труд все же не произошло. До пандемии удаленно трудились 2% работников, а теперь – 16%, следует из совместного аналитического доклада ВЦИОМа и Social Business Group. В опросе приняли участие 1600 респондентов. Согласно докладу, на удаленный режим работы прежде всего перешли специалисты с высшим образованием в бюджетной сфере, а также жители двух столиц и городов-миллионников. В Москве и Санкт-Петербурге доля работников, перешедших на дистанционную работу, 29%, в других городах-миллионнниках – 21%, а на селе всего 10%. Не работают сейчас 54% россиян.
В обычном режиме, на предприятиях или в офисах, продолжают трудиться 74% квалифицированных рабочих, 63% служащих без высшего образования (секретарей, делопроизводителей, лаборантов и т. д.) и 28% специалистов с высшим образованием, занятых в бюджетной сфере.
Переход на удаленную работу произошел в целом безболезненно. Большинству опрошенных (81%) не пришлось осваивать никаких новых навыков, чтобы начать работать в дистанционном режиме. Те, кто все же столкнулся с такой необходимостью, в основном осваивали новые программные продукты (47%), программу Zoom (17%), учились работать на компьютере (14%), учились работать в мессенджерах (13%).
Авторы исследования попытались измерить уровень владения различными цифровыми компетенциями среди россиян и составили список из 17 цифровых навыков, нужных для решения бытовых и профессиональных задач.
Хуже всего, признались респонденты, обстоит дело с монтажом видео и подготовкой презентаций (47 и 46% совершенно не умеют это делать), лучше всего – с фотосъемкой, поиском информации в интернете и перепиской в мессенджерах (55, 52 и 49% респондентов соответственно сообщили, что умеют это делать очень хорошо).
В целом 60% респондентов сообщили, что удовлетворены своими познаниями в цифровых технологиях. А 32% россиян считают, что отлично владеют цифровыми навыками. В этой группе ожидаемо обнаружился наибольший процент работников, перешедших на удаленный режим работы, – 28%.
Вторая группа (32%) считает, что обладает цифровыми навыками выше среднего уровня. Среди этих респондентов на удаленную работу перешли 17%.
Наименьший прогресс в переходе на дистанционный режим показали 18% опрошенных, оценивших свои цифровые навыки как соответствующие уровню ниже среднего, и 21% с совсем низкими цифровыми навыками. В этих группах на удаленную работу перешли всего 9 и 3%, соответственно. Причем в группе респондентов с самыми низкими цифровыми навыками 62% составили женщины, в других группах доли женщин и мужчин соответствуют выборке (55% женщин и 45% мужчин).
Как показало исследование, большинство респондентов (61%) недовольны удаленной работой либо совершенно, либо в значительной степени. Почему? Треть опрошенных говорят, что их работа требует общения с людьми, 15% утверждают, что дома невозможно сосредоточиться на работе, еще 10% надоело сидеть дома. 8% жалуются на большой объем работы, а 7% недовольны качеством интернета и маломощными компьютерами.
Те, кому нравится работать дистанционно, чаще всего аргументируют свое отношение тем, что им не надо тратить время на дорогу (31%). Для 26% ценны гибкий график и возможность самостоятельной организации своего времени. Еще 17% считают домашнюю обстановку более комфортной, а 13% утверждают, что у них стало больше свободного времени.