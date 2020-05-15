ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравится

Распространение коронавирусной инфекции ускорило переход россиян на удаленный режим работы, хотя всеобщего переключения на дистанционный труд все же не произошло. До пандемии удаленно трудились 2% работников, а теперь – 16%, следует из совместного аналитического доклада ВЦИОМа и Social Business Group. В опросе приняли участие 1600 респондентов. Согласно докладу, на удаленный режим работы прежде всего перешли специалисты с высшим образованием в бюджетной сфере, а также жители двух столиц и городов-миллионников. В Москве и Санкт-Петербурге доля работников, перешедших на дистанционную работу, 29%, в других городах-миллионнниках – 21%, а на селе всего 10%. Не работают сейчас 54% россиян.