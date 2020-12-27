Россияне все чаще обращаются за реструктуризацией кредитов

Россияне все чаще обращаются за реструктуризацией кредитовЭксперты называют две причины: падение реальных доходов и льготные программы банков
Количество обращений граждан за реструктуризацией кредитов вновь начало расти. За первые две недели декабря банки получили 60 400 таких обращений – почти на 10% больше, чем за вторую половину октября. Три четверти запросов касалось реструктуризации потребительских кредитов физических лиц. К таким выводам пришли аналитики Банка России, опросив 75 кредитных организаций.
Декабрьский всплеск обращений за реструктуризацией кредитов в Центробанке связывают с ухудшением эпидемической обстановки. «В связи с подъемом заболеваемости коронавирусом и ужесточением противоэпидемических мер в ряде регионов Банк России принял решение продлить до 1 апреля 2021 г. рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов физическим лицам, столкнувшимся с ухудшением финансового положения в связи с пандемией», – говорится в сообщении регулятора.