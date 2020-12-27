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Россияне все чаще обращаются за реструктуризацией кредитов

Эксперты называют две причины: падение реальных доходов и льготные программы банков
Екатерина Шохина
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество обращений граждан за реструктуризацией кредитов вновь начало расти. За первые две недели декабря банки получили 60 400 таких обращений – почти на 10% больше, чем за вторую половину октября. Три четверти запросов касалось реструктуризации потребительских кредитов физических лиц. К таким выводам пришли аналитики Банка России, опросив 75 кредитных организаций.

Декабрьский всплеск обращений за реструктуризацией кредитов в Центробанке связывают с ухудшением эпидемической обстановки. «В связи с подъемом заболеваемости коронавирусом и ужесточением противоэпидемических мер в ряде регионов Банк России принял решение продлить до 1 апреля 2021 г. рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов физическим лицам, столкнувшимся с ухудшением финансового положения в связи с пандемией», – говорится в сообщении регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных