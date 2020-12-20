Россияне все чаще идут за финуслугами в интернет

Запросы на кредиты, как показало исследование, в нынешнем году выросли на 30,3% по сравнению с прошлым. Аналитики выделяют две волны роста такого интереса: с конца марта по начало апреля и с конца сентября по начало декабря. Увеличилась и медианная запрошенная сумма кредита. В этом году она варьировалась от 200 000 до 300 000 руб., тогда как в прошлом году запросы находились на уровне от 150 000 до 200 000 руб. Правда, при росте спроса заметно снизилось количество одобрений кредитов. Особенно низкие значения были зафиксированы в апреле и мае – 9 и 11% соответственно.