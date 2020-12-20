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Россияне все чаще идут за финуслугами в интернет

Интерес к получению кредитов онлайн возрос на треть, а к покупке полисов автострахования – вдвое
Михаил Сидоров
Разрешение на оформление полисов без диагностики автомобиля привело к рекорду продаж ОСАГО /Максим Стулов / Ведомости

В 2020 г. значительно вырос интерес россиян к кредитам, кредитным картам, ипотеке и онлайн-оформлению полисов ОСАГО и каско, свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни.ру». В ходе исследования аналитики маркетплейса изучили трафик на сайте с 8 млн активных пользователей в месяц.

Запросы на кредиты, как показало исследование, в нынешнем году выросли на 30,3% по сравнению с прошлым. Аналитики выделяют две волны роста такого интереса: с конца марта по начало апреля и с конца сентября по начало декабря. Увеличилась и медианная запрошенная сумма кредита. В этом году она варьировалась от 200 000 до 300 000 руб., тогда как в прошлом году запросы находились на уровне от 150 000 до 200 000 руб. Правда, при росте спроса заметно снизилось количество одобрений кредитов. Особенно низкие значения были зафиксированы в апреле и мае – 9 и 11% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных