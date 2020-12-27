ЦБ на два года ограничит инвесторам доступ к рискованным активам

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, этот перечень покрывает 99% потребностей рядового неквалифицированного инвестора, но с другой – может оттолкнуть некоторых начинающих инвесторов, которые идут на фондовый и срочный рынки именно за высокой доходностью. Ведь новый законопроект оставляет им (по крайней мере, на ближайшие пару лет) доступ лишь к низкорисковым и, соответственно, не слишком доходным инструментам. Доступ к структурным и инвестиционным облигациям, сделкам репо, сложным финансовым инструментам и всем производным (фьючерсам, опционам и т.д.) запрещается.