ЦБ назвал возможный срок начала тестирования неопытных инвесторов

О планах ЦБ запретить продавать сложные продукты неопытным игрокам Набиуллина сообщила в Совфеде 8 декабря. Она пояснила, что сейчас финансовые организации пытаются «впарить» людям продукты, которые им не подходят, чтобы заработать на них. В связи с этим регулятор выпустил рекомендации для фининститутов, чтобы те воздержались от подобных продаж.