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ЦБ назвал возможный срок начала тестирования неопытных инвесторов

Ведомости

Банк России предложил начать тестировать неквалифицированных инвесторов для предоставления им доступа к более сложным финансовым продуктам с 1 октября 2021 г., а не 1 апреля 2022 г., как предполагалось ранее, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается тестирования, по закону предполагалось вводить с 1 апреля 2022 года. Мы обсуждаем сейчас с участниками рынка и предложили, как минимум сдвинуть этот срок на 1 октября 2021 года. А до этого ввести запреты на продажу сложных продуктов», — сказала она.

О планах ЦБ запретить продавать сложные продукты неопытным игрокам Набиуллина сообщила в Совфеде 8 декабря. Она пояснила, что сейчас финансовые организации пытаются «впарить» людям продукты, которые им не подходят, чтобы заработать на них. В связи с этим регулятор выпустил рекомендации для фининститутов, чтобы те воздержались от подобных продаж.

В настоящий момент ЦБ работает в направлении введения запрета на продажу особо сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам на законодательном уровне. Набиуллина уточнила, что ограничение должно действовать до тех пор, пока не заработает механизм, предусмотренный законом о категоризации инвесторов, в том числе система тестирования неопытных участников рынка, защищающая их от введения в заблуждение при продаже финансовых продуктов.

Закон о категоризации инвесторов был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 июля этого года. Он предполагает разделение участников рынка на квалифицированных и неквалифицированных. Последние не получат доступ к ряду сложных инструментов без дополнительного тестирования, подтверждающего их знание продуктов. Механизм тестирования будет разработан позже.

Ранее по теме: Глава ЦБ призвала защитить людей от «впаривания» сложных инвестпродуктов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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