ЦБ назвал возможный срок начала тестирования неопытных инвесторов
Банк России предложил начать тестировать неквалифицированных инвесторов для предоставления им доступа к более сложным финансовым продуктам с 1 октября 2021 г., а не 1 апреля 2022 г., как предполагалось ранее, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Что касается тестирования, по закону предполагалось вводить с 1 апреля 2022 года. Мы обсуждаем сейчас с участниками рынка и предложили, как минимум сдвинуть этот срок на 1 октября 2021 года. А до этого ввести запреты на продажу сложных продуктов», — сказала она.
О планах ЦБ запретить продавать сложные продукты неопытным игрокам Набиуллина сообщила в Совфеде 8 декабря. Она пояснила, что сейчас финансовые организации пытаются «впарить» людям продукты, которые им не подходят, чтобы заработать на них. В связи с этим регулятор выпустил рекомендации для фининститутов, чтобы те воздержались от подобных продаж.
В настоящий момент ЦБ работает в направлении введения запрета на продажу особо сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам на законодательном уровне. Набиуллина уточнила, что ограничение должно действовать до тех пор, пока не заработает механизм, предусмотренный законом о категоризации инвесторов, в том числе система тестирования неопытных участников рынка, защищающая их от введения в заблуждение при продаже финансовых продуктов.
Закон о категоризации инвесторов был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 июля этого года. Он предполагает разделение участников рынка на квалифицированных и неквалифицированных. Последние не получат доступ к ряду сложных инструментов без дополнительного тестирования, подтверждающего их знание продуктов. Механизм тестирования будет разработан позже.